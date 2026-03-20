قطر والإمارات تدعوان لوقف الاعتداءات الإيرانية وتكثيف الجهود الدبلوماسية

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا خلاله أوضاع المنطقة مع استمرار عدوان إيران الغاشم على قطر والإمارات وعدد من دول المنطقة، وما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف بيان للديوان أن أمير قطر ورئيس الإمارات أكدا أهمية وقف كل الأعمال العدائية فورا، والعمل على خفض التصعيد، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن أمن المنطقة واستقرارها وتحفظ سلامة شعوبها ومقدراتها لا سيما ما يتعلق بأمن المنشآت الحيوية وموارد الطاقة.

وأكد البيان أن أمير قطر ورئيس الإمارات شددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف المستجدات، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في السلام والتنمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بأنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، لكن ذلك تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وكثّفت إيران هجماتها الجوية على الدول الخليجية منذ الأربعاء الماضي، إذ استهدفت أكبر محطة غاز في العالم بقطر، ومصفاة في السعودية، و⁠منشآت غاز بالإمارات، ومصفاتين في الكويت.