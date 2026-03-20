شاهد: حزب الله يخرج مسيّراته من الأنفاق ويقصف بها قاعدة إسرائيلية

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، مشاهد من استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال مدينة صفد بعدد من المسيّرات الانقضاضية.

وأظهرت المشاهد عددا من مقاتلي حزب الله داخل أحد الأنفاق يحملون مسيّرات انقضاضية، قبل نصبها فوق الأرض ومن ثم إطلاقها باتجاه قاعدة "عين زيتيم".

ووفق اللقطات التي بثها الإعلام الحربي، فإن عملية إطلاق الطائرات المسيّرة وقعت في الـ18 من مارس/آذار الجاري.

وأعلن حزب الله اليوم عن عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في محيط بلدات وقرى في جنوب لبنان، وكان قد أعلن أمس الخميس أن مقاتليه استهدفوا 6 دبابات من طراز "ميركافا" ببلدة الطيبة باستخدام صواريخ موجهة، مما أسفر عن إصابات مباشرة.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، شن حزب الله هجوما على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي اليوم نفسه، بدأت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري محدود في الجنوب.