سرب أسرار القبة الحديدية.. إسرائيل تعتقل جنديا بتهمة التجسس لإيران

اعتقلت السلطات الإسرائيلية جندي احتياط يعمل في منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، بتهمة التخابر مع إيران وكشف أسرار عسكرية حساسة، حسب بيان مشترك أصدرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" الجمعة.

وقالت السلطات إن الجندي، راز كوهين، (26 عاما) والمقيم في القدس، كان على اتصال لعدة أشهر بعناصر استخباراتية إيرانية، حيث طلبت منه تنفيذ مهام أمنية مختلفة تتعلق بتسريب معلومات حساسة، بما في ذلك تفاصيل تشغيل منظومة القبة الحديدية، وبنية البطارية، وإجراءات التذخير والإطلاق، إضافة إلى صور وفيديوهات توثق عمليات المنظومة ومواقع قواعد سلاح الجو وبطاريات الدفاع الجوي، كما نقل بيانات شخصية ووسائل تواصل لعدد من الأفراد.

وأوضح البيان أن كوهين كان على علم بأن هذه الاتصالات مع عناصر إيرانية، وأنه كان يتقاضى مقابلا ماديا مقابل تزويدهم بالمعلومات، في حين قدمت السلطات الإسرائيلية اليوم لائحة اتهام رسمية بحقه.

وأضافت الشرطة والشاباك أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث اعتقل خلال السنوات الأخيرة عشرات الإسرائيليين بتهم التخابر لصالح عملاء إيرانيين مقابل المال.

وحذرت السلطات مجددا المواطنين والمقيمين من التواصل مع جهات استخباراتية أجنبية أو تنفيذ أي مهام أمنية لصالحها.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات متصاعدة بين إسرائيل وإيران، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط هجمات على إيران، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1332 شخصا وإصابة آلاف آخرين، بينما ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، مخلفة قتلى وجرحى بين المدنيين والعسكريين.