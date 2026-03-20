دفاعات الخليج تواجه موجة جديدة من الهجمات الإيرانية

تقترب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من نهاية أسبوعها الثالث، وسط تصاعد الهجمات الإيرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول المنطقة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وتجددت الهجمات الايرانية اليوم الجمعة لتشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مواقع في العراق.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في المنطقة الشرقية، مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديدات مماثلة.

العراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية لقناة الجزيرة أن هجوما بمسيرات استهدف معسكر الدعم اللوجستي في محيط مطار بغداد، كما استهدفت مسيرات أخرى منشأة دبلوماسية أمريكية قرب المطار.

كما أكد مصدر أمني عراقي للجزيرة تجدد الهجمات بالمسيرات، اليوم الجمعة، على معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي بمحيط مطار بغداد.

الإمارات

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية قادمة من إيران.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة أنباء تسنيم بأنه استهدف القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، بالإضافة إلى مهاجمته مواقع عدة في إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، عن رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة التعامل مع معظمها وتدميرها.

كما أشارت إلى إخماد حريق اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي بعد استهدافها بطائرتين مسيرتين، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات والسيطرة على الحريق بالكامل.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، عن إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وهز انفجاران على الأقل المنامة، أمس الخميس، بعد تشغيل صفارات الإنذار. وتقول طهران إن هذه الضربات تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في هذه الدول مرتبطة بالحرب عليها.

هجمات متصاعدة

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي هجمات على إيران أسفرت عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون وعسكريون ودمار واسع في البنى التحتية.

وتشن طهران من جهتها هجمات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا.

كما شملت الهجمات أهدافا تقول إيران إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، والعراق، والأردن، لكنّ بعضها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، ما دفع الدول العربية المستهدفة إلى إدانة هذه الاعتداءات والمطالبة بوقفها فورا.