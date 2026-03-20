"تكبيرات غزة الصامدة".. رسالة صمود ووعد بالنصر من القسام ومغردون يتفاعلون

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعنوان "تكبيرات غزة الصامدة" بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويظهر في المقطع عدد من مقاتلي القسام داخل الأنفاق، إلى جانب مشاهد من المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد طوفان الأقصى.

واستهل الفيديو بتكبيرات العيد: الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر

ثم تضمن عبارات إيمانية وحماسية من بينها:

الله أكبر ما صدح الحق برجال مؤمنين وكبر، الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين

ووهن باطلهم وتقهقر، الله أكبر وغزة تُسرج الأقصى بالدماء

صدقا، وحبا، ووفاء الله حسبها، الله ناصرها، الله مولاها ولا مولى لهم

الله أكبر أبشروا بجحافل الفتح المبين، يوم اندحار الغاصبين، وموعدنا رحاب القدس، فاتحين مهللين مكبرين

واختتم المقطع بعبارة: "كل عام وأنتم بألف خير، ولتحرير القدس أقرب. عيد فطر مبارك."

ورأى مدونون وناشطون أن الفيديو يحمل رسالة تهنئة من كتائب القسام إلى الشعب الفلسطيني وكل من ساند غزة في معركتها، مؤكدين أنه يعكس إصرار الكتائب على الحفاظ على حضورها الإعلامي وقدرتها على توجيه رسائلها، رغم سنوات من الاستهداف العسكري الإسرائيلي، ومشاركة الفلسطينيين فرحتهم بالعيد وسط أجواء الحرب والدمار.

فيما أشار مدونون إلى أن القسام، بالرغم مما مرّت به خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حرب، لا تزال تحمل هم القدس وما يحدث في الأقصى من منع للصلاة فيه خلال رمضان والعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.