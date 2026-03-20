اليمين الإسرائيلي يدفع نحو حدود جديدة داخل لبنان تحت غطاء الحرب

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحرب الجارية في لبنان والمنطقة وفرت غطاء لتنامي توجهات داخل اليمين الإسرائيلي تدفع نحو توسيع الحدود شمالا، بحيث تصل إلى نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن ما كان يُعد سابقا فكرة هامشية أو غير واقعية، بدأت تتحول إلى حملة منظمة تحظى بدعم سياسي وإعلامي متزايد.

وأشارت هآرتس إلى أن جذور هذه الفكرة تعود إلى مبادرات مثل مؤتمر "لبنان الأول" الذي عُقد عبر الإنترنت عام 2024، حيث طرح مشاركون، من بينهم حغاي بن أرتسي، صهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤية تعتبر أن الحدود الحالية مع لبنان "مصطنعة"، وأن الامتداد الطبيعي لإسرائيل يصل إلى نهر الليطاني.

أصبحت خطابا يتكرر

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات، التي لم تحظ في البداية باهتمام واسع، باتت اليوم جزءا من خطاب يتكرر في أوساط اليمين الإسرائيلي.

وكتبت هآرتس أن حركة تُسمى "أوري تسافون -أنهض أيها الشمال" تمثل أحد أبرز الأطر التي تدفع بهذا الاتجاه.

وأوضحت أن أوري تسافون تدعو صراحة إلى فرض سيطرة إسرائيلية على جنوب لبنان، معتبرة ذلك ضرورة لمواجهة إيران وضمان استقرار إسرائيل على المدى الطويل.

وأضافت الصحيفة أن أنشطة هذه الحركة، التي كانت تُعد استعراضية في السابق، مثل عبور الحدود اللبنانية أو السورية أو تنظيم فعاليات دعائية، بدأت تكتسب طابعا أكثر تنظيما وتأثيرا.

حتى داخل الكنيست

كما نقلت هآرتس أن هذه الأفكار لم تعد محصورة بالنشطاء، بل بدأت تجد صدى لدى أعضاء في الكنيست ودوائر صنع القرار، حيث دعا بعض النواب إلى احتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، معتبرين أن السيطرة الكاملة على المنطقة هي السبيل الوحيد لضمان الأمن.

وأشارت هآرتس إلى أن هذه الدعوات لا تحظى دائما بتغطية واسعة في الإعلام الإسرائيلي، لكنها تتزايد تدريجيا في الخطاب السياسي.

وأوضحت أن وسائل الإعلام اليمينية وبعض الشخصيات العامة تسهم في الترويج لهذه الرؤية، من خلال تصوير الحرب كفرصة "تاريخية" لإعادة رسم الحدود وفرض واقع جديد على الأرض.

هآرتس:

منطقة عازلة

كما لفت تقرير الصحيفة إلى أن استطلاعات رأي، رغم غموض مصادرها، تُظهر دعما ملحوظا داخل قواعد أحزاب يمينية لفكرة إنشاء منطقة عازلة أو حتى ضم أراضٍ في جنوب لبنان.

وفي المقابل، علقت هآرتس بأن الإعلام الإسرائيلي السائد يتعامل مع هذه الطروحات بقدر من اللامبالاة أو السخرية، ما لم تتحول إلى خطوات عملية، في حين يميل الرأي العام إلى تقبل المبررات الأمنية لهذه التحركات دون النظر إليها كجزء من مشروع توسعي.

وأضافت الصحيفة أن الخطاب المستخدم لتبرير هذه السياسات يشهد تحولا، حيث يتم استبدال مصطلحات مثيرة للجدل مثل "الترحيل" بتعابير أخف مثل "إعادة التوطين" لسكان جنوب لبنان.

اهتمام أكبر في الغرب

وأشارت هآرتس إلى أن وسائل الإعلام الغربية، بخلاف نظيرتها الإسرائيلية، تتابع هذه التوجهات باهتمام أكبر، وتتعامل معها كتحول جدي وليس مجرد أفكار هامشية. ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الأصوات المؤثرة في الغرب حذّرت من استغلال إسرائيل لحالة الفوضى الإقليمية من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض في جنوب لبنان.

ونقلت هآرتس بشكل خاص ما قال تاكر كارلسون، أحد أبرز الإعلاميين في اليمين الأمريكي، الذي اعتبر أن ما يجري في لبنان يمر دون انتباه بسبب انشغال العالم بالحرب، مؤكدا أن "الفوضى تغطي على أشياء لا يلاحظها الناس إلا لاحقا". وأضاف، وفق ما نقلته الصحيفة، أن إسرائيل تستغل هذه الظروف "للسيطرة على جنوب لبنان" في خضم الحرب مع إيران.

وترى هآرتس أن أهمية تصريحات كارلسون لا تكمن فقط في مضمونها، بل في حجم تأثيره داخل الرأي العام الأمريكي المحافظ، حيث يتابعها ملايين الأشخاص، مما يساهم في تسليط الضوء دوليا على هذه السياسات.

فجوة في إدراك الخطورة

كما أشارت إلى أن هذا الاهتمام الخارجي شكّل درسا لليمين الإسرائيلي حول دور وسائل التواصل والإعلام العالمي في مراقبة ما يحدث، في وقت يبقى فيه النقاش داخل إسرائيل محدودا نسبيا.

وتخلص الصحيفة إلى أن التباين بين التغطية الغربية والداخلية يعكس فجوة في إدراك خطورة هذه التحركات، حيث يتم التعامل معها خارجيا كجزء من مشروع إستراتيجي أوسع، بينما تُعرض داخليا في الغالب في إطار أمني ضيق.

كما نقلت هآرتس أن بعض المقترحات لا تقتصر على السيطرة العسكرية، بل تشمل إنشاء منطقة خالية من السكان والبنية التحتية، على غرار مناطق عازلة أخرى في العالم، وهو ما يثير تساؤلات حول تداعيات إنسانية وسياسية واسعة.

هل هي مجرد ضغوط يمينية؟

وأضافت أن هذه الأفكار تُطرح أحيانا دون الإشارة الصريحة إلى الاستيطان، رغم أن نتائجها قد تؤدي عمليا إلى تغييرات ديمغرافية كبيرة.

وفي ختام تحليلها، ترى هآرتس أن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بهذه المبادرات، بل بموقف القيادة الإسرائيلية منها، خصوصا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما إذا كانت هذه الأطروحات تمثل توجها فعليا للسياسة الرسمية أم مجرد ضغط من أطراف يمينية.

وتخلص الصحيفة إلى أن ما كان يُعد في السابق أفكارا هامشية بات اليوم جزءا من نقاش سياسي أوسع، قد تكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الصراع في المنطقة.