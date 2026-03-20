بوليتيكو: ترمب يستعد للاستيلاء على جزيرة خارك.. إليكم ما قد يحدث لاحقا

epa07137063 (FILE) A general view of the Kharg oil terminal at the Kharg Island, in Persian Gulf, southern Iran, 12 March 2017 (reissued 02 November 2018).
Published On 20/3/2026

قال موقع بوليتيكو إن جزيرة خارك الإيرانية الصغيرة المسؤولة تقريبا عن جميع صادرات النفط في البلاد أصبحت الآن في مرمى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرة إلى أن الهجمات على البنية التحتية النفطية لإيران قد يحدد مسار الحرب وتداعياتها السياسية داخليا.

وأشار الموقع -في مقال كتبه سكوت والدمان- إلى أن ترمب بدأ مهاجمة جزيرة خارك أواخر الأسبوع الماضي في إطار حربه على إيران، وحذر من أن هجوما أوسع قد يأتي لاحقا ضِمن حملته لإجبار إيران على التوقف عن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز الحيوي.

وقال ترمب للصحفيين "يمكننا تعطيل نفطهم في جزيرة خارك. الشيء الوحيد الذي لم نستهدفه هو النفط نفسه، لأننا إذا دمرنا ما أسميها الأنابيب، وهي معقدة جدا، فسيستغرق الأمر منهم وقتا طويلا لإعادة بنائها".

ونبَّه الموقع إلى أن استهداف الجزيرة أو السيطرة عليها ينطوي على أخطار هائلة لرئيس قد تتدهور مكانته السياسية داخليا إذا أدى ذلك إلى حرب شاملة تشنها إيران على البنية التحتية للطاقة في الخليج.

This handout satellite image taken by 2026 Planet Labs PBC shows a view of Iran's Kharg Island, which hosts the country's main crude export terminal and is responsible for the overwhelming majority of its oil shipments to the world, about 30 kilometres south of the mainland in the north of the Gulf, on February 22, 2026.
كما أن تصعيد النزاع في الشرق الأوسط، بما يشمل تدمير حقول النفط والموانئ ومستودعات الغاز الطبيعي، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط ويقرّب العالم من الركود الاقتصادي، حسب الكاتب.

تداعيات تتجاوز المنطقة

ويدرس الرئيس ترمب خيارات حاسمة، تتراوح -حسب الكاتب- بين السيطرة على الجزيرة أو تدمير بنيتها التحتية النفطية، في إطار سعيه لوقف الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في مضيق هرمز.

ويُبرز التقرير أن أي تحرك عسكري ضد الجزيرة يحمل أخطارا كبيرة، إذ قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع يشمل استهداف منشآت الطاقة في الخليج، مما سينعكس مباشرة على أسعار النفط العالمية ويزيد احتمالات حدوث ركود اقتصادي.

كما يحذر خبراء من أن استهداف البنية التحتية النفطية قد يعزز نفوذ التيار المتشدد داخل إيران ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية لاحقا، وقال المستشار السابق في البنتاغون مايكل روبين "الدرس الذي تعلمناه في العراق هو أن لا تدمر بنية دولة تريد أن تكون حليفك في اليوم التالي لتغيير النظام".

وفي المقابل، يشكك بعض المحللين في فاعلية هذا التصعيد، مؤكدين أن إيران تمتلك بدائل لتصدير النفط عبر موانئ وخطوط أنابيب أخرى، مما يعني أن ضرب جزيرة خارك لن يؤدي بالضرورة إلى شل اقتصادها بالكامل.

ومع ذلك، أكد ترمب أن ارتفاع أسعار الوقود محليا ألم مؤقت يمكن تحمُّله لتحقيق مكاسب طويلة الأمد، ولكن أي خطأ في التعامل مع خارك قد يطيل الأزمة، وربما يؤثر في الانتخابات المقبلة. وقد تُحوّل مهاجمة الجزيرة -كما حذر مسؤول إيراني- الحرب إلى "مستنقع" شبيه بحرب فيتنام.

وخلص سكوت والدمان إلى أن قرار واشنطن بشأن الجزيرة سيكون نقطة تحوُّل في مسار الصراع، مع تداعيات تتجاوز المنطقة لتشمل الاقتصاد العالمي والتوازنات السياسية داخل الولايات المتحدة نفسها.

المصدر: بوليتيكو

