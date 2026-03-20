بالصور.. مشاهد مهيبة من صلاة عيد الفطر في العالم العربي والإسلامي

-فلسطين-غزة- فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك، وسط مدينة غزة في أول عيد يمرّ دون حرب منذ أكثر من عامين-20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت -فلسطين-غزة- فتيات فلسطينيات يؤدين صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة في مشهد يجمع بين آثار الحرب ومحاولات استعادة الحياة -20 مارس 2026-تصوير: خاص بالجزيرة نت
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر قرب أنقاض مسجد اليرموك وسط مدينة غزة (الجزيرة)
Published On 20/3/2026

شهد العالم الإسلامي والدول العربية، اليوم الجمعة، احتفالات واسعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح والبهجة، حيث أدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، وتبادلوا التهاني مع أسرهم وأقاربهم بعد شهر رمضان المبارك.

ولم تقتصر مظاهر العيد على أداء صلاة العيد فحسب، بل طغت المظاهر الاحتفالية على الأجواء، رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقت في بعض الدول، نظرا لأجواء الحرب والتوترات الإقليمية والأمنية في بعض المناطق.

Muslim pilgrims performing the Umrah minor pilgrimage gather at the Grand Mosque complex in Saudi Arabia's holy city of Mecca on March 20, 2026 for the early morning prayers for Eid al-Fitr, marking the end of the holy month of Ramadan. (Photo by AFP via Getty Images)
يتجمع معتمرون في عيد الفطر داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة لتأدية صلاة العيد (الفرنسية)

وتميز عيد الفطر هذا العام بإجماع الدول العربية والإسلامية على تحديد يوم العيد في توقيت موحد، مما أتاح للمسلمين الاحتفال بالمناسبة في وقت واحد، وأضفى على الاحتفالات روحا من الوحدة والتآلف بين المجتمعات العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، شهد عيد هذا العام تطبيق تدابير مختلفة وفقا لكل دولة وظروفها الخاصة، حيث أقميت الصلوات في المساجد فقط كما هي الحال في بعض الدول الخليجية والأردن.

أما في المغرب وليبيا والجزائر، فقد أقيمت الصلاة في المساجد والمصليات الخارجية، وسط أجواء بهيجة وتبادل التهاني، مع حضور كثيف للعائلات والمصلين.

وفي لبنان، أقيمت صلاة عيد الفطر في المساجد وسط توتر أمني، في ظل استمرار استهداف إسرائيل لبعض المدن والمناطق اللبنانية.

Muslim worshippers attend Eid al-Fitr prayers at Hajj Bahaa El-Din al-Hariri Mosque Complex to mark the end of the holy fasting month of Ramadan, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Sidon, Lebanon, March 20, 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY
المئات يؤدون صلاة العيد في مدينة صيدا اللبنانية وسط إجراءات أمنية (رويترز)

 

صلاة العيد في الجزائر
الجزائريون يؤدون صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات العامة (مواقع التواصل)

وفي معظم دول الخليج، غصت المساجد بالمصلين في ظل الإجراءات المتخذة في عدد من هذه الدول، التي بموجبها تقرر إقامة صلاة العيد في المساجد فقط، نظرا للظروف الأمنية الراهنة.

جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في قطر (الصحافة القطرية)

 

epa12835267 Muslims celebrate and greet each other after attending the Eid Al-Fitr prayer at Al Farooq Mosque in Dubai, United Arab Emirates, 20 March 2026. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, a holy fasting month, and is one of Islam's two major holidays. During the festival, people visit family and friends, and children receive new clothes and money. EPA/ALI HAIDER
تبادل التهاني بحلول عيد الفطر بعد أداء صلاة العيد في مسجد الفاروق بمدينة دبي الإماراتية (الأوروبية)

أما في مصر، فقد أدى الآلاف من المصلين من الرجال والنساء والأطفال صلاة عيد الفطر في رحاب الجامع الأزهر، حيث امتلأت أروقته وصحنه بالمصلين منذ صلاة الفجر.

People attend an Eid al-Fitr prayer, marking the end of the Muslim holy fasting month of Ramadan, outside El-Seddik Mosque in Cairo, Egypt, March 20, 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد الصديق في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وعلى صعيد الوضع الفلسطيني، شهد الفلسطينيون هذا العام تجربة استثنائية، إذ غاب صوت التكبير عن المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 59 عاما، ومنع الفلسطينيون من أداء صلاة عيد الفطر في رحابه، تاركين ساحاته خالية، في مشهد يعكس الحزن والحرمان من أداء الشعائر في قلب المدينة المقدسة.

Palestinian Muslim worshippers pray to mark the end of the holy fasting month of Ramadan, as they are not permitted to attend the Eid al-Fitr prayers at Al-Aqsa compound, also known to Jews as the Temple Mount, following restrictions on gathering in large groups, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Jerusalem, March 20, 2026. REUTERS/Ammar Awad
أدى الفلسطينيون صلاة عيد الفطر في الساحات العامة بالقدس وسط قيود على التجمعات ومنعهم من الصلاة بالأقصى (رويترز)

وفي مدينة الخليل، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على صلاة عيد الفطر في المسجد الإبراهيمي، صباح الجمعة، حيث اقتصرت المشاركة على نحو 80 مصليا فقط.

وفي قطاع غزة، أدى الفلسطينيون صلاة عيد الفطر وسط أجواء من الحزن والحرمان، مع استمرار المعاناة الإنسانية نتيجة الحصار وهدم البيوت والبنية التحتية المتضررة، وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، حرص المصلون على أداء شعائر العيد، مؤكدين صمودهم وتمسكهم بالأمل وسط التحديات اليومية.

Palestinians offer Eid al-Fitr prayers in Gaza City, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في مدينة غزة (أسوشيتد برس)

أما في تركيا، فقد شهدت مساجد إسطنبول حشودا غفيرة من المصلين الأتراك والأجانب، الذين توافدوا لأداء صلاة عيد الفطر في مساجد تاريخية مثل آيا صوفيا الكبير ومسجد الفاتح والسليمانية والسلطان أحمد وأيوب سلطان.

Muslim devotees attend the morning prayers celebrating the holiday of Eid al-Fitr, marking the end of the holy month of Ramadan, at the Blue Mosque, in Istanbul, on March 20, 2026. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
أتراك يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في الجامع الأزرق بإسطنبول (الفرنسية)

 

Muslims pray as they celebrate Eid al-Fitr, marking the end of the Muslims' holy fasting month of Ramadan, in St. Petersburg, Russia, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر في سانت بطرسبرغ بروسيا (أسوشيتد برس)

 

صلاة عيد الفطر في إيران
جموع تؤدي صلاة عيد الفطر في إيران في ظل التصعيد العسكري مع أمريكا وإسرائيل (الأناضول)

وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أدى آلاف المسلمين صلاة العيد في إحدى الساحات الكبرى، وسط تنظيم محكم وتنسيق أمني لضمان انضباط المصلين وسلامتهم.

YOGYAKARTA, INDONESIA - MARCH 20: Muslims perform the Eid Al-Fitr prayer at southern city square, known as 'Alun-alun kidul', on March 20, 2026 in Yogyakarta, Indonesia. Eid al-Fitr is an Islamic festival marking the end of Ramadan, celebrated worldwide with prayers, family gatherings, feasts, and acts of charity. (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images)
أدى آلاف الإندونيسيات صلاة عيد الفطر في ساحة "ألُن-أَلُن كيدول" بمدينة يوجياكارتا بإندونيسيا (غيتي)

 

المصدر: الجزيرة + الأناضول

