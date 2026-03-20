السعودية والإمارات والكويت تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلنت السعودية والإمارات والكويت، اليوم الجمعة، تعرُّضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه منشآت ومواقع حيوية في تلك الدول.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية، ومسيّرة في منطقة الجوف.

وفي أبو ظبي، قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، فجر اليوم، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وتعاملت الدفاعات الإمارتية، الخميس، مع 7 صواريخ باليستية و15 طائرة مسيّرة، ليرتفع العدد منذ بدء الهجمات الإيرانية إلى 334 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوالا و1714 مسّيرة.

اعتراض في الكويت

أما في الكويت فتصدت الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية -بحسب رئاسة أركان الجيش الكويتي- مضيفة أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي المنامة، أفادت وزارة الداخلية بنشوب حريق صباح اليوم الجمعة بعد سقوط شظايا على مستودع، وقالت إن فرق الإطفاء عملت على السيطرة على الحريق.

وأعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، وأوضحت أنه تم منذ بدء الاعتداءات اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكنَّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته تلك الدول، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وخلال 18 يوما فقط، استهدفت إيران هذه الدول بما لا يقل عن 4 آلاف و192 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وفق إحصاء أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.