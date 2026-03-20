البحرية الدولية تدعو إلى ممر آمن لإجلاء البحارة من الخليج

اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة على العمل من أجل إنشاء ممر بحري آمن لإجلاء السفن التجارية من الخليج، لحماية البحارة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي جلسة استثنائية عُقدت في لندن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وافق مجلس إدارة المنظمة على تشجيع إنشاء إطار عمل لتسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية من المناطق عالية المخاطر والمتضررة.

ولم تحدد المنظمة إطارا زمنيا لإنشاء الممر، ولم يتضح ما ‌إذا كانت إيران ستتعاون في هذا الشأن.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز إن الصراع أثّر على حوالي 20 ألف بحار على متن ما يقرب من ألفي سفينة غرب مضيق هرمز.

ودعا دومينجيز دول العالم إلى مطالبة السفن المتمركزة شرق المضيق بتجنب المخاطرة "غير الضرورية" المتمثلة في الإبحار ‌غرب المضيق، ‌قائلا "يجب ألا نُعرِّض البحارة لمخاطر أكبر مما يواجهونه بالفعل في الوقت الحالي".

وتوقفت حركة الملاحة البحرية في الخليج وعلى طول مضيق هرمز الضيق، الذي ينقل حوالي خُمس النفط العالمي، بشكل شبه كامل منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على إيران في 28 فبراير/شباط، إذ حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفينة تمر عبر الممر المائي ستكون هدفا للهجوم.

وتعرضت عدة سفن لهجمات في الخليج منذ بداية الصراع، حيث أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن 17 حادثة سفن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 ‌بحارة.