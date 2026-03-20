إيران تقصف إسرائيل بـ5 دفعات صاروخية خلال ساعة

أطلقت إيران، مساء الخميس وفجر الجمعة، خمس دفعات من الصواريخ خلال أقل من ساعة باتجاه وسط إسرائيل وشماليها، تركزت على مدينة القدس ومحيطها، بالتزامن مع ضربات شنها حزب الله.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في القدس ومناطق واسعة من وسط إسرائيل وشماليها، في حين سُمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات اعتراض جوي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رصد 5 دفعات صواريخ أطلِقت من إيران خلال أقل من ساعة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط شظايا صواريخ في مواقع عدة، دون أن تتوفر على الفور معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر إن إيران أطلقت عددا من الصواريخ الانشطارية اتجاه إسرائيل خلال الضربات الأخيرة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن سلطة قطارات تأكيدها اندلاع النيران في مجمع تشغيلي للقطارات بشمالي إسرائيل عقب سقوط شظايا صاروخية.

الموجة الـ66

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن الموجة الـ66 من عملية "الوعد الصادق 4″، قائلا إنها شملت أهدافا في قلب إسرائيل وقواعد الجيش الأمريكي بالمنطقة.

وأضاف أنه استخدم 5 أنظمة فائقة الثقل ومتعددة الرؤوس في الهجوم الشامل على إسرائيل، مؤكدا استخدام صواريخ قدر وخرمشهر وخيبر شكن وطائرات مسيّرة تدميرية.

كما أفاد باستخدام أنظمة تعمل بالوقود الصلب والسائل فائقة الثقل دقيقة الإصابة ومتعددة الرؤوس في هذه الموجة.

وقال إن "احتجاز سكان الأراضي المحتلة مُددا طويلة في الملاجئ أبرز إنجازات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب في هذه الحرب".

ضربات من حزب الله

وبالتزامن مع ذلك، شن حزب الله هجمات عدة من لبنان بعد منتصف الليل، وفق ما أعلنه في بيانات.

وقال إنه قصف بقذائف المدفعية تجمُّع آليات للجيش الإسرائيلي في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

إعلان

وأكد أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في حديقة بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، كما استهدف بالصواريخ مستوطنتي المنارة ومرغليوت شمالي إسرائيل.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في جديدة ميس الجبل الحدودية، مشيرا إلى أنه فجَّر في اليومين السابقين عبوات بجرافة إسرائيلية بمشروع الطيبة وبتجمع لجنود إسرائيليين في عيترون جنوبي البلاد.

واتسعت رقعة الحرب التي بدأت على إيران يوم 28 فبراير/شباط، إقليميا لتشمل لبنان يوم 3 مارس/آذار الجاري، بعد أن أعلن حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل انتقاما لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وردّا على الاعتداءات الإسرائيلية التي تواصلت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان مبرما بين الطرفين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.