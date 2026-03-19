إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإيراني على رأس لفان

اتسعت دائرة الإدانات العربية والدولية للاعتداء الإيراني على منطقة رأس لفان الصناعية، وحرص قادة ورؤساء وملوك تلك الدول على الاتصال بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإبلاغه إدانتهم لهذا العدوان، وتأكيد دعمهم لدولة قطر ومناقشة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

إسبانيا

وتلقى أمير قطر اليوم اتصالا هاتفيا اليوم الخميس من الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، وأعرب خلال الاتصال عن استنكاره للهجوم الإيراني الغاشم على منطقة رأس لفان الصناعية، معبرا عن شجبه لهذه الأفعال ومشددا على دعم إسبانيا لدولة قطر في مواجهة هذا العدوان.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومناقشة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يتماشى مع المبادئ الدولية والجهود الدبلوماسية المشتركة.

البحرين

كما تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيين للبلدين التطور والنماء، وللشعبين الشقيقين دوام الصحة والعافية.

وخلال الاتصال، أعرب ملك البحرين عن استنكاره للعدوان الإيراني على منطقة رأس لفان الصناعية، معبرا عن تضامن مملكة البحرين مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان السافر.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في المنطقة، فضلا عن مناقشة سبل خفض التصعيد واحتواء التوتر.

الأردن

وتلقى أمير قطر اليوم أيضا اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين للبلدين الأمن والاستقرار.

وأكد ملك الأردن خلال الاتصال استعداد بلاده لتقديم الدعم لها في ظل استمرار العدوان الإيراني عليها وعلى دول المنطقة، وما يترتب عليه من تصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق السلم الإقليمي والدولي.

بريطانيا

وفي سياق متصل، تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحثا التطورات الأخيرة في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة، وما يترتب عليه من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وعبّر رئيس وزراء البريطاني خلال الاتصال عن استنكاره واستيائه لاستهداف منطقة رأس لفان الصناعية، مؤكدا أن هذه الأفعال غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية.

وشدد ستارمر على التزام بلاده الكامل بأمن دولة قطر، وعلى ضرورة التهدئة والعودة سريعا إلى طاولة الحوار.

كما جرى خلال الاتصال أيضا مناقشة سبل خفض التصعيد واحتواء التوتر عبر القنوات الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع دائرة الصراع وتأمين الاستقرار في المنطقة.

الهند

وتلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبّر فيه عن تهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال، أدان رئيس وزراء الهند العدوان الإيراني الغاشم على منطقة رأس لفان الصناعية، معربا عن تضامن بلاده مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان، ومثمّنا دور قطر كوسيط دولي يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي عن شكره وتقديره للأمير على رعاية دولة قطر للجالية الهندية المقيمة في البلاد. ومن جهته، أعرب الشيخ تميم عن شكره لرئيس وزراء الهند، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

وجرى خلال الاتصال أيضا استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.