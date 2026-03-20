إحصائيات جديدة تكشف حجم الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تفاصيل إحصاء لعدد الهجمات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب التي بدأتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران في الـ 28 من فبراير/ شباط الماضي.

وزعمت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية الجوية أصبحت مشهورة الآن بقاعدة 40/40، التي أسفرت عن مقتل 40 من قادة إيران بـ 40 قنبلة خلال 40 ثانية.

وأضافت أنه منذ اليوم الأول للحرب ألقت إسرائيل 12 ألف قنبلة على إيران بما في ذلك 3600 قنبلة على طهران وحدها.

وأوضحت أن إسرائيل أرسلت 45 موجة من الطائرات المقاتلة لضرب وسط وغرب إيران، و50 موجة أخرى إلى مناطق أبعد، وبلغ مجموع الطلعات الجوية 5700 طلعة جوية.

وفي لبنان، ألقت القوات الجوية الإسرائيلية 2200 قنبلة، خلال 1000 طلعة جوية، وضربت -وفقا للصحيفة- 220 هدفا لحزب الله، إضافة إلى 100 هدف في أنحاء مختلفة من لبنان.

41 ألف هجوم في أسبوعين

وفي تحليل بثته قناة الجزيرة يوم 15 مارس/آذار الجاري، فقد سجلت الحرب خلال أسبوعين أكثر من 41 ألف هجوم أمريكي وإسرائيلي استهدفت نحو 6 آلاف موقع داخل إيران، في حين ردت طهران عبر إطلاق موجات متتالية من الصواريخ والمسيرات على إسرائيل وأهداف أخرى في المنطقة، في نحو 51 موجة هجومية.

وتشير البيانات إلى أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية ركزت بشكل أساسي على غرب إيران، وهي المنطقة التي تضم عددا كبيرا من المنشآت العسكرية والاقتصادية، إضافة إلى مواقع مرتبطة بالبرنامجين الصاروخي والنووي الإيراني.

وفي المقابل، استهدفت الضربات الإيرانية العمق الإسرائيلي مع تركيز خاص على وسط إسرائيل، وخاصة منطقة تل أبيب لكبرى التي تعد مركز الثقل الاقتصادي والسياسي لإسرائيل، إضافة إلى أهداف تقع جنوبا حتى إيلات، هذا فضلا عن الهجمات التي طالت دول الخليج، والتي تقول إنها ضد أهداف أمريكية، ولكنها استهدفت منشآت مدنية وخلفت قتلى وجرحى مدنيين.

1000 هدف كل 24 ساعة

وبحسب تقديرات مؤسسة "إير وورز"، فإن الساعات الـ 100 الأولى من الحرب على إيران شملت استهداف نحو 4 آلاف هدف، وهو رقم يتجاوز بشكل كبير حملات جوية استمرت أشهرا، بل وحتى سنوات.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ أكثر من 2000 غارة خلال الأيام الأربعة الأولى، في حين كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير ما لا يقل عن 300 نظام دفاعي إيراني، وتنفيذ نحو 750 ضربة في طهران وحدها، إلى جانب استهداف مئات المواقع المرتبطة بمنظومات القيادة والسيطرة.

وفي الساعات 24 الأولى فقط، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف نحو 500 هدف.

وبالاستناد إلى هذه المعطيات، يُقدّر أن إجمالي الأهداف التي ضربتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأيام الأربعة الأولى تجاوز 4 آلاف هدف، بمعدل يقارب 1000 هدف يوميا، مع استخدام أكثر من 5 آلاف قنبلة في نحو 2500 ضربة جوية.

الخسائر البشرية

تكشف البيانات الميدانية عن فاتورة بشرية باهظة للصراع؛ ففي إيران، أفادت وكالة "هرانا" -مقرها أمريكا- بمقتل 3114 شخصاً، بينهم 1354 مدنياً و207 أطفال، في حين تشير التقديرات الرسمية الإيرانية إلى مقتل 1332 شخصاً على الأقل، من بينهم المرشد الأعلى ومئات المسؤولين.

وفي لبنان، وثقت السلطات مقتل 968 شخصاً، بينهم أكثر من 100 طفل، بينما سقط في العراق 60 قتيلاً معظمهم من الحشد الشعبي.

ورغم فرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على نشر تفاصيل خسائرها الحقيقية، وفي حين يكتفي "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي بتوثيق مقتل 16 شخصاً فقط، تشير الوقائع الميدانية إلى حصيلة إصابات ضخمة بلغت 4099 مصاباً.

وفيما يخص القوات الأمريكية، كشفت تقارير عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وإصابة نحو 200 آخرين منذ بداية الحرب.