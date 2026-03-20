أوغندا تحظر حركة سيارات الأجرة المتهالكة في العاصمة

أعلنت وزارة الأشغال والنقل الأوغندية حظر حركة سيارات الأجرة ذات الحالة الميكانيكية المتردية في العاصمة كمبالا وضواحيها.

وجاء الإعلان على لسان وزير الدولة للأشغال والنقل، فريد بياموكاما، خلال اجتماع مع مشغلي قطاع النقل في مركز فحص المركبات بمنطقة نامانفي.

وشدد الوزير على أن عددا كبيرا من سيارات الأجرة العاملة في العاصمة "تشكل خطرا على الركاب ومستخدمي الطرق"، مشيرا إلى مشاهداته لسيارات تغلق أبوابها بالحبال ومقاعدها متهالكة، فضلا عن انبعاث روائح كريهة منها، على حد تعبيره.

وأكدت الوزارة أنها نسقت مع الشرطة الأوغندية لتطبيق الحظر، إذ ستصادر المركبات غير الملتزمة بالفحص الفني. ولن يسمح لأي سيارة أجرة قديمة ابتداء من 8 أبريل /نيسان المقبل، بالعمل داخل العاصمة، في إطار حملة تستهدف الحد من الحوادث المرتبطة بالمركبات غير الصالحة فنيا.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة إنذارا مدته شهران يلزم الحافلات العاملة على الطرق الشمالية والشرقية بالخضوع للفحص الفني والحصول على ملصقات تثبت صلاحيتها. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات ستبدأ من 8 أبريل /نيسان وحتى 8 يونيو /حزيران، مع التركيز على الطرق التي تشهد معدلات مرتفعة من الحوادث.

وترافق القرار مع إعلان الحكومة توليها إدارة خدمات الفحص الفني الإلزامي للمركبات، بعد أن كانت تديرها سابقا شركة خاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تطبيق أكثر صرامة لمعايير السلامة.