إيران تعلن حصيلة قتلاها وتكشف عن هجمات جديدة

أعلن الهلال الأحمر الإيراني اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 555 شخصا جراء الهجمات في عموم البلاد منذ فجر السبت، في حين أعلن المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران تنفيذ موجات جديدة من عملية "الوعد الصادق 4".

وأعلنت وكالة أنباء مهر الإيرانية، الاثنين، مقتل 20 شخصا بهجوم أمريكي إسرائيلي على ميدان نيلوفر شمالي طهران، في حين أكدت وزارة التعليم الإيرانية مقتل 170 طالبة ومدرسا جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على البلاد.

هجمات جديدة

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يواصل شن غارات في أنحاء إيران واستهداف منصات إطلاق صواريخ.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بتعرض 3 مدن في محافظة يزد إلى هجمات أمريكية إسرائيلية فجر اليوم.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن مدينة سنندج في محافظة كردستان شمال غربي البلاد أصيبت بـ6 هجمات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات على أصفهان وسط البلاد، ودوي انفجار في جزيرة كيش جنوبي البلاد، بالإضافة إلى تعرض شيراز وكرمان لهجمات جوية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا ألفي نقطة في إيران منذ بدء غاراتها فجر السبت.

الرد الإيراني

في المقابل، أعلن المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري تنفيذ موجات جديدة من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح.

وأفاد بإصابة 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز.

وأضاف أن حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن هوجمت بـ4 صواريخ كروز، ثم فرت من موقعها.

كما أعلن المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء تدمير 3 منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في الكويت.

وتواصل إيران هجماتها بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول الخليج العربي، وتقول إنها تستهدف القواعد الأمريكية فيها، ردا على الهجوم الذي تتعرض له.

إعلان

وقال الحرس الثوري الإيراني إن موجة عاشرة من الهجمات استهدفت تل أبيب بالإضافة إلى مراكز عسكرية في حيفا والقدس، مؤكدا أن صفارات الإنذار في إسرائيل "لن تتوقف".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 27 قاعدة أمريكية في المنطقة إلى جانب أهداف داخل إسرائيل، وذلك في إطار موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة اتجاه إسرائيل ومواقع وقواعد أمريكية في دول خليجية.