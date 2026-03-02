وزير الحرب الأمريكي: إيران ليست العراق ولن نقع في مستنقعات بناء الدول

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن العمليات العسكرية ضد ‌إيران لن تؤدي إلى "حرب بلا نهاية"، مشددا على أن بلاده لن تقع "في مستنقعات بناء الدول".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الحرب الأمريكي، ورئيس الأركان الجنرال دان كين، اليوم الاثنين.

وقال هيغسيث، إن "هذا ليس العراق، لا مزيد من قواعد الاشتباك الغبية، أو إهدار الوقت والأرواح"، موضحا أن الحرب الجارية "ليست حرب تغيير نظام"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "النظام قد تغير بالفعل والعالم أصبح أفضل حالا بذلك"، في إشارة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال إن واشنطن توجه لطهران "ضربات دقيقة وقوية"، وإن هذه الضربات "لها مهمة واضحة".

وذكر أن بلاده لم ترسل أيّ قوات إلى إيران في إطار الهجوم المشترك مع إسرائيل، مشددا على جاهزية واشنطن "للذهاب إلى أبعد ما يمكن في المعركة".

من جانبه، قال رئيس الأركان الأمريكي دان كين، إن تحقيق الأهداف في إيران سيتطلب وقتا، متوقعا "وقوع المزيد من الخسائر في صفوف الأمريكيين".

وأضاف كين أثناء المؤتمر الصحفي، أن بلاده تواصل إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط حتى في ظل ‌الحشد العسكري الضخم حاليا.

سقوط مقاتلات أمريكية

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، مشيرة إلى التنسيق مع القوات الأمريكية بشأن الملابسات واتخاذ إجراءات فنية مشتركة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ السبت حربا على إيران، بدأت باستهداف هرم القيادة السياسية والعسكرية، وبخاصة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أُعلن عن مقتله فجر الأحد.

من جانبها، ردت إيران بهجوم مضاد واسع شمل إطلاق رشقات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وقصفت مواقع عديدة في دول المنطقة.

وحتى الآن -وفقا للمصادر الرسمية- فقد ارتفعت حصيلة القتلى في إيران إلى ما لا يقل عن 555 شخصا جراء الحملة الجوية المستمرة، مع تعرض أكثر من 130 مدينة للهجوم. وفي الجانب الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية (سنتكوم) مقتل 4 جنود أمريكيين وإصابة آخرين منذ بدء العمليات. أما في إسرائيل، فقد سُجل مقتل 11 شخصا.