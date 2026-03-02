اعترف الجيش الأمريكي بمقتل 4 من أفراد قواته العسكرية الأمريكية أثناء العمليات على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، في منشور على إكس: "قُتل أربعة من القوات الأميركية في العمليات، والعنصر الرابع الذي أصيب بجروح خطيرة خلال الهجمات الإيرانية الأولى، فارق الحياة متأثرا بإصابته".

وأكدت القيادة الأمريكية أن العمليات القتالية الكبرى لا تزال مستمرة، مشيرة إلى تواصل جهود الاستجابة، مؤكدين حجب هويات القتلى لحين مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم رسميا.

من جهته اعترف وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن أسلحة إيرانية أصابت مركز عمليات تكتيكية ما تسبب في سقوط قتلى أمريكيين.

ولم يضع هيغسيث إطارا زمنيا للعملية، قلائلا إنه "لدى إيران قدرات بعيدة المدى نركز على مواجهتها… ولا جنود لنا على الأرض في إيران، لكننا مستعدون للذهاب إلى أي مدى نحتاجه لتحقيق النصر".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت الأحد، مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال عملية "الغضب الملحمي" التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران منذ السبت الماضي.

وأشار البيان إلى إصابة جنود آخرين بجروح طفيفة، وإصابات بارتجاج دماغي.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ ردا عسكريا واسعا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت، مؤكدا أن الرد أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأمريكيين والإسرائيليين.

نيران صديقة

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المقاتلات أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية الكويتية.

وذكر بيان للقيادة المركزية أن 3 طائرات أمريكية سقطت فوق الكويت بـ"نيران صديقة"، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت المقاتلات عن طريق الخطأ خلال عمليات قتال نشطة".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن جميع أفراد الطواقم الجوية الستة "تمكّنوا من القفز بالمظلات بسلام، وتم إنقاذهم وهم في حالة مستقرة".

إصابة ناقلة أمريكية

على صعيد آخر، أصيبت ناقلة منتجات تحمل اسم "ستينا إمبراتيف" وترفع علم الولايات المتحدة بمقذوفين لم تتحدد طبيعتهما في ميناء سلمان البحريني فجر اليوم الاثنين، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفق وكالة رويترز.

وهذه هي أول سفينة ترفع علم الولايات المتحدة تتعرض لأضرار منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران يوم السبت، والتي دفعت طهران إلى شن هجمات انتقامية مكثفة على إسرائيل، طالت كذلك دول الخليج.