هل غيّرت إيران إستراتيجيتها العسكرية؟

بينما يتواصل القصف والقصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يجري الحديث عن تغيير في الإستراتيجيات العسكرية لدى هذه الأطراف المتقاتلة في محاولة لكسب نقاط جديدة في المواجهة التي قد تستمر لأسابيع، حسب تقديرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

فبعد أن كان التركيز في بداية الهجوم على إيران منصبا على القواعد العسكرية والمنصات الصاروخية، يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بتغيير إستراتيجيتهما، ويقول مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن الهجمات باتت تستهدف المناطق الداخلية للعاصمة، وبالتحديد المؤسسات ذات البعد السيادي في جوانب الأمن والقضاء والشرطة.

ويرجح الدغير أن تكون الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية تهدف إلى وضع حد للوجود الأمني داخل المدن، ربما في محاولة لدفع الإيرانيين للخروج إلى الشوارع للضغط على النظام وخلق حالة من الفوضى لتغييره.

وبالتوازي مع هذه الإستراتيجية، تتواصل الهجمات في طهران وأصفهان مستهدفة المواقع العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز تخزينها.

توسيع العمل العسكري

من جهتها، تقوم إيران بتغيير إستراتيجيتها العسكرية في المواجهة مع واشنطن وتل أبيب، حيث تعكف على توسيع عملها العسكري، ويرجح مدير مكتب الجزيرة توسع العمليات إلى جبهات وقواعد عسكرية أخرى خارج منطقة الخليج وإسرائيل.

وفي إطار هذه التوقعات، قد تركز إيران على عمليات تبتعد عن استخدام المسيّرات والصواريخ إلى عمليات داخل المياه الخليجية وبحر عمان، وربما استهداف مصالح أمريكية.

وفي السياق، قالت مراسلة الجزيرة إن الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لصواريخ ومسيّرات حاولت استهداف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

كما أفادت وكالة رويترز -نقلا عن مصادر أمنية- بإسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل عاصمة الإقليم، حيث تتمركز قوات أمريكية.

ويرى مدير مكتب الجزيرة أن الهدف من تغيير الإستراتيجية العسكرية الإيرانية هو جمع نقاط قوية قد تستخدمها في حال العودة إلى طاولة المفاوضات مع الأمريكيين.

قلق أمريكي

ومن العاصمة الأميركية، قال مراسل الجزيرة أحمد هزيم -مستندا إلى صحيفة واشنطن بوست- إن مسؤولين عسكريين تحدثوا عن قلق لدى القيادة العسكرية الأمريكية من اتساع رقعة الصراع مع إيران وخروجها عن السيطرة، وأن هناك خشية من أن استمرار الصراع إلى فترة طويلة سيكون ضاغطا على مخزون الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة ذخائر الدفاع الجوي إذا واصلت إيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق لها عبر الاطلاع على معلومات وتحليل صور للأقمار الصناعية، أن إيران اكتشفت فجوات في الدفاعات الأمريكية في الشرق الأوسط وتمكنت بعد اختراقها من استهداف 6 مواقع عسكرية أمريكية، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف يثير مخاوف لدى وزارة الدفاع (البنتاغون)، بحسب مراسل الجزيرة.

وعلى المستوى السياسي، يشير هزيم إلى أن الرئيس ترمب يبدو متفائلا من الهجوم الذي تشنه بلاده وإسرائيل على إيران، وأنه صرح لأكثر من شبكة إخبارية بأن العملية العسكرية تسير بشكل أفضل، وأنه تم استهداف أكثر من ألفي هدف خلال الـ48 ساعة الماضية، كما عبّر عن ثقته الكبيرة بأن إيران ستستسلم في نهاية المطاف.

وقال ترمب لوسائل إعلام أمريكية إن شخصية إيرانية غير خاضعة لسلطة المرشد تواصلت معه، وقالت إن إيران تريد التفاوض، مشيرا إلى أنه هو أيضا يريد التفاوض، لكن الوقت لا يزال مبكرا، وفق تعبيره.