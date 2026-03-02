هل تتجه إسرائيل إلى عملية برية في لبنان؟

تتسارع التطورات على الجبهة اللبنانية بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف أمين عام حزب الله نعيم قاسم وشن حملة جديدة على الحزب عقب دخوله على خط المواجهة الجارية مع إيران، في حين تنبئ مؤشرات ميدانية باحتمال توسع العمليات جنوبي لبنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل، مضيفا أن قاسم أصبح هدفا للتصفية.

وقال الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية سليم زخور إن ما جرى "أطلق على الأرجح خطة إسرائيلية محضرة مسبقا تستهدف القضاء على حزب الله بشكل كامل”، معتبرا أن التصريحات الإسرائيلية تعكس تنسيقا واضحا مع الولايات المتحدة، يقوم على استهداف القيادات والبنى التحتية المتبقية للحزب.

وأضاف زخور أن الحديث عن إنشاء "منطقة آمنة" في جنوبي لبنان يمثل تحولا خطيرا، إذ انتقل الطرح من إطار اقتصادي سابق إلى مقاربة أمنية، مما ينذر بتداعيات داخلية كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية، المنعقدة حاليا، تواجه خيارا صعبا بين الضغوط الدولية والحفاظ على التوازن الداخلي، مؤكدا أن أي قرار تجاه حزب الله سيكون بالغ الحساسية.

عملية محدودة؟

من جهته، قال الخبير العسكري العقيد الركن نضال أبو زيد إن التطورات الأخيرة قصرت المسافة أمام إسرائيل للذهاب نحو خيار بري كانت تريده سابقا، لافتا إلى وجود الفرقة 91 على الحدود وتكثيف عمليات التجنيد الكبيرة، مما يشير إلى استعدادات ميدانية متقدمة.

وأضاف أن هناك إمكانية لحدوث تحول دراماتيكي للوضع باتجاه توسع إسرائيلي في جنوبي لبنان.

وأشار المتحدث إلى أن إسرائيل تحتل 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وقد تسعى إلى التوسع وقضم مزيد من الأراضي دون الذهاب إلى اجتياح شامل.

ورجح أن ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية برية محدودة جنوب نهر الليطاني، وتتمثل في التقدم من شريط كفر كلا/المطلة.

وقال أبو زيد إن القوات الإسرائيلية تركز منذ أيام على منطقة إصبع الجليل، وأضاف أن التوغلات في لبنان قد تتم من هذه المنطقة، وتحديدا من منطقة المحامص.

وفي وقت مبكر اليوم الاثنين، قصف حزب الله موقعا جنوب مدينة حيفا بالصواريخ والمسيّرات، وقال في بيان إنه نفذ القصف ثأرا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وردا على الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية في لبنان.

ولاحقا، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات واسعة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن مقتل العشرات، وأمرت سكان عشرات القرى بإخلائها.