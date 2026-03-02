بينهم زوجته وحفيدته.. إيران تنعى قتلى من عائلة خامنئي

أعلنت حسابات إيرانية على منصات التواصل الاجتماعي مقتل منصورة خجسته باقر زاده، زوجة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، متأثرة بإصابتها في الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على العاصمة طهران، أول أمس السبت.

ووفقا لهذه الحسابات، كانت باقر زاده قد أُصيبت إصابة بالغة دخلت إثرها في غيبوبة، قبل أن يعلن لاحقا عن وفاتها، إلى جانب عدد من أفراد أسرة خامنئي في الهجوم نفسه.

وتحدثت روايات متطابقة على منصات التواصل عن مقتل إحدى بناته، إضافة إلى زوجة أحد أبنائه، وصهره، وأحد أحفاده في الهجوم ذاته.

كما تداولت حسابات إيرانية أنباء عن مقتل حفيدة للمرشد الراحل تبلغ من العمر 14 شهرا، جراء القصف الذي استهدف منزلاً يعود للعائلة في طهران.

وأثار مقتل زوجة خامنئي وعدد من أقاربه، وبينهم طفلة رضيعة وفق الروايات المتداولة، موجة واسعة من التعليقات على منصات التواصل.

واعتبر مغردون أن ما جرى يجسد -على حد وصفهم- "وجه الولايات المتحدة وإسرائيل الذي تعرفه شعوب المنطقة"، متهمين واشنطن وتل أبيب بـ"قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل بصورة متكررة"، ومتسائلين عن أسباب "صمت الغرب إزاء استهداف المدنيين وعدم محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وامتد انتشار الخبر إلى خارج إيران، إذ رصدت حسابات مهتمة بالشأن الإيراني تداول مستخدمين يابانيين أنباء مقتل حفيدة خامنئي على منصات التواصل في اليابان، في إشارة إلى الصدى الدولي الذي أثاره الهجوم على طهران وتداعياته السياسية والإنسانية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن منصورة خجسته باقر زاده تزوجت من علي خامنئي عام 1964، وأنجبت له 6 أبناء هم: مصطفى، ومجتبى، ومسعود، وميثم، وبشرى، وهدى.