مصرع نائب كيني وخمسة آخرين في تحطم مروحية

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم عضو في البرلمان الكيني، إثر تحطم مروحية في مقاطعة ناندي الواقعة بمنطقة الوادي المتصدع شمال غربي البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة ومسؤولون حكوميون.

وقال قائد شرطة المقاطعة صموئيل موكوسي -في تصريحات لقناة "سيتيزن تي في" (Citizen TV) المحلية- إن النائب، إضافة إلى الطيار و4 ركاب آخرين، لقوا حتفهم في موقع الحادث. ولم تُعرف على الفور أسباب سقوط المروحية، بينما بدأت السلطات تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

من جانبه، أكد الرئيس الكيني وليام روتو في منشور عبر منصة "إكس" أن النائب هو جوهانا نغينو، ممثل دائرة "إموروا ديكيرر"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وسكان دائرته. ولم تعلن السلطات بعد أسماء بقية الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

وكتب الرئيس روتو: "قلوبنا وصلواتنا مع أسر الضحايا وأهالي إموروا ديكيرر وكل من تأثر بهذه المأساة في موسوب بمقاطعة ناندي"، وقد أثار الحادث حالة من الحزن في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة أن النائب نغينو يُعد من الشخصيات البارزة في البرلمان.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه كينيا تحديات متكررة تتعلق بسلامة الطيران الداخلي، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الماضية حوادث مشابهة أثارت جدلا حول معايير السلامة الجوية والبنية التحتية في المناطق النائية.