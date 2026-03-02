مسيّرة تستهدف قاعدة بريطانية في قبرص ولندن تتحدث عن إجراءات احترازية

قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس -اليوم الاثنين- إن قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرة مسيرة من طراز شاهد، في حين أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن المسيّرة أصابت مدرج القاعدة العسكرية، مشيرة إلى البدء في إجراءات احترازية.

وأكد الرئيس القبرصي أنه بعد بضع دقائق من منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش) "تحطمت مسيّرة من طراز شاهد فوق المنشآت العسكرية في القاعدة البريطانية في أكروتيري متسببة في أضرار مادية طفيفة".

وأضاف في بيان مصور: "إننا في منطقة على قدر خاص من الاضطراب الجيوسياسي"، قائلا "بلادنا لا تشارك بأي من الأحوال ولا تنوي المشاركة في أي عملية عسكرية".

استهداف المدرج

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن مسيرة أصابت مدرج القاعدة العسكرية، قائلة في تصريحات صحفية، "لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات والتفاصيل في الوقت الحاضر، لكن بالطبع يجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في محيط القاعدة".

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أعلن -أمس الأحد- رصد إطلاق صاروخين باليستيين من قبل إيران "في اتجاه قبرص"، متهما طهران بأنها "تشنّ هجمات عشوائية وجامحة بشكل متزايد".

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقوف التكتل إلى جانب دوله الأعضاء. وقالت: "بالرغم من أن جمهورية قبرص لم تكن هي المستهدفة، فإنني أوضح: نقف بشكل جماعي وحازم وقاطع مع دولنا الأعضاء في مواجهة أي تهديد".

ضوء أخضر

ويأتي هذا التطور الأمني غداة إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، أن المملكة المتحدة أجازت للولايات المتحدة استخدام القواعد العسكرية البريطانية لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية، مؤكدا أن لندن لن تشارك في "العملية الهجومية في إيران".

وأضاف ستارمر: "نتذكر جميعنا الأخطاء التي ارتكبت في العراق وقد تعلمنا منها"، لكنه استدرك قائلا إن "إيران تهاجم المصالح البريطانية وتعرض مواطنيها وحلفاءها في المنطقة لخطر جسيم. والطريقة الوحيدة لإنهاء هذا التهديد هي تدمير الصواريخ من مصدرها".

وتعد "أكروتيري"، وهي إقليم سيادة بريطاني لما وراء البحار منذ استقلال قبرص عام 1960، أكبر قاعدة عسكرية للمملكة المتحدة في المنطقة. وكانت لندن قد نشرت أخيرا موارد عسكرية إضافية فيها، تتضمن أنظمة دفاع مضادة للطائرات والمسيرات، ورادارات، وطائرات "إف-35".