مجلس القيادة المؤقت في إيران يعقد اجتماعه الثاني منذ تشكيله

أعلنت وكالة فارس أن مجلس القيادة المؤقت في إيران عقد اجتماعه الثاني منذ تشكيله، وسط تطورات أمنية متصاعدة على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ صباح السبت.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن دخول البلاد مرحلة الانتقال الدستوري للسلطة، مؤكدا بدء "مجلس القيادة المؤقتة" لمهامه الرسمية عقب ما وصفها بـ"الفاجعة الكبرى" بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويضم مجلس القيادة كلا من الرئيس الإيراني ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إضافة إلى رجل الدين ⁠علي رضا أعرافي، العضو في مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الإيراني، أوضح بزشكيان الجانب القانوني لإدارة الدولة في المرحلة الراهنة، قائلا إنه "استنادا إلى المادة 111 من الدستور، باشر مجلس القيادة المؤقتة مهامه اعتبارا من اليوم".

وشدد الرئيس الإيراني على أن رحيل القادة لن يعيق مسار الدولة، مؤكدا أن المجلس "سيواصل بقوة نهج الإمام وقائد الثورة العزيز، ونهج جميع الساعين إلى الحق في العالم".

وأضاف "كما يؤكد الله تعالى في القرآن الكريم، فإن الأنبياء وقادة المجتمعات جاؤوا لنشر الوعي والحرية والحق والعدالة.. وبرحيلهم فإن هذا الطريق لن يبقى من دون سالكين".

"استهداف الأعداء"

وعلى الصعيد الميداني، رسم بزشكيان ملامح الرد الإيراني في ظل القيادة الجديدة، مؤكدا أن القوات المسلحة "ستواصل بقوة استهداف قواعد الأعداء وتدميرها، وستجعلهم، كما في السابق، يشعرون باليأس".

واعتبر أن "استشهاد سماحة قائد الثورة على يد إسرائيل وأمريكا الإجرامية" عمل "لن يجلب لهما سوى الخزي".

ودعا بزشكيان الإيرانيين إلى الاحتشاد الفاعل في "المساجد والشوارع"، معتبرا أن المشاركة الشعبية هي الكفيلة بإحباط مخططات الأعداء.

إعلان

وكان التلفزيون الإيراني، أكد فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.