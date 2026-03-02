ما حقيقة فيديو يزعم هجوما إيرانيا على قاعدة أمريكية في تركيا

تداولت حسابات مختلفة وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو زعمت أنه يوثق اللحظات الأولى لهجوم إيراني استهدف قاعدة إنجرليك الأمريكية في تركيا.

وخلال الساعات الماضية، حظي المقطع بتفاعل واسع على أنه مشهد مباشر يوثق استهداف إيران لقاعدة في تركيا، في سياق تصاعد التوتر الإقليمي وتبادل التهديدات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قطر تنفي شائعات حول استهداف 3 مواقع في الدوحة

قطر تنفي شائعات حول استهداف 3 مواقع في الدوحة list 2 of 2 استهداف الرياض والدوحة ودبي والكويت بفيديوهات مضللة end of list

تركيا تنفي وجود أي هجوم

ومع التداول الواسع للفيديو نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية صحة الادعاءات المتداولة، مؤكدا أنه "لا توجد قواعد عسكرية في تركيا تابعة لأي بلد أجنبي، وأن جميع الأراضي والمجال الجوي والمناطق البحرية والمرافق العسكرية تخضع لسيادة تركيا وسيطرتها الكاملة".

وأضاف المركز في بيان رسمي نشره على منصة إكس: "لم يكن هناك أي هجوم على البلاد، وأن المشاركات التي تحاول تصوير تركيا كطرف في النزاعات الإقليمية تمثل عملا واضحا من أعمال التضليل".

وأشار البيان إلى أن "هيكل الدفاع والأمن التركي، بجميع مكوناته، يعمل بكامل طاقته، ويتم رصد التطورات في الوقت الفعلي من قبل الجهات المعنية".

وشدد على ضرورة "اعتماد البيانات الرسمية فقط، والامتناع عن تصديق الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

التحقق يكشف أصل المقطع

وأظهرت عمليات التحقق التي أجرتها "وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة" أن المشاهد المتداولة لا ترتبط بتطورات عسكرية راهنة، بل مقطع قديم أعيد تجميعه وإخراجه من سياقه الأصلي.

وبالتحقق عبر البحث العكسي، تبيّن أن أصل المقطع يعود إلى صحفي تركي نشره في 10 يناير/كانون الثاني الماضي عبر إنستغرام، أثناء تغطيته اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي سوريا.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

إعلان

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة اتجاه إسرائيل ومواقع وقواعد أمريكية في دول خليجية.