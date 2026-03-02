قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن بلاده، خلافا للولايات المتحدة، مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد.

وأضاف لاريجاني في تغريدة على إكس، "سنجعل أعداءنا يندمون على حساباتهم الخاطئة"، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأردف لاريجاني "كما كان الحال خلال الـ300 عام الماضية، لم تكن إيران هي من يبدأ الحروب".

وشدّد على أنهم سيواصلون الدفاع عن أنفسهم، قائلا "مهما كان الثمن، سندافع بعزم عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة لستة آلاف عام، وسنجعل أعداءنا يندمون على حساباتهم الخاطئة".

لا تفاوض

وفي منشور سابق أكد لاريجاني أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، ردا على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الإدارة الإيرانية الجديدة ترغب في الحوار وأنه قبل ذلك.

وكان لاريجاني ظهر في كلمة مصورة بثها التلفزيون الإيراني أمس الأحد، وتوعد أن تلقن بلاده الولايات المتحدة وإسرائيل درسا لن ينسوه، إلى جانب الحديث عن تشكيل قيادة مركزية مؤقتة لإدارة المرحلة الراهنة، مما فتح الباب أمام قراءات معمقة لطبيعة المرحلة المقبلة وسياقاتها السياسية والأمنية.

الحرب على إيران

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، دمر العديد من المنشآت وأودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية.