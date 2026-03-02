قتيل بالبحرين والكويت تتصدى لمسيّرات إيرانية

واصلت إيران استهداف بعض دول الخليج العربي، فجر اليوم الاثنين، إذ أعلنت السلطات البحرينية وقوع ضحية جراء اعتراض صاروخ، في حين دوت صفارات الإنذار في الكويت لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية بمقتل عامل (آسيوي الجنسية) وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، إثر اندلاع حريق في سفينة أجنبية كانت تحت الصيانة بمدينة سلمان الصناعية (شمال شرق البلاد).

وأوضح بيان الوزارة أن الحريق اندلع جراء "سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه"، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

صفارات الإنذار في الكويت

وفي الكويت، أفاد مراسل الجزيرة وشهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية وانطلاق صفارات الإنذار مجددا في أنحاء البلاد، جراء اعتراض أهداف جوية مجهولة.

وأعلن الدفاع المدني الكويتي التصدي لمسيرات قرب منطقتي الرميثية وسلوى دون وقوع إصابات.

وشنّت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح أول أمس السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.

كما تعرضت السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والأردن لهجمات صاروخية إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واستنكرت دول الخليج هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة.