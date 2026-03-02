قبرص ترفع التأهب وتخلي مطار بافوس ومغادرة جماعية لطائرات

شهد مطار بافوس الدولي في جزيرة قبرص، اليوم الاثنين، إخلاء مبنى الركاب وإجراءات أمنية مشددة عقب رصد تهديدات مرتبطة بطائرات مسيرة، في تطور أمني يأتي بالتزامن مع توترات إقليمية متصاعدة في شرق البحر المتوسط.

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" مغادرة سبع طائرات مدنية للمطار خلال فترة زمنية متقاربة، مما يعكس تحركا سريعا لإخلاء المجال الجوي المحيط وتقليل كثافة الحركة الجوية احترازيًّا.

وأشارت البيانات إلى إعادة توجيه بعض الرحلات أو تقديم مواعيد إقلاعها، في وقت لم تعلن فيه السلطات تعليق الملاحة الجوية بشكل كامل.

وأفادت هيئة الإذاعة القبرصية الرسمية بأن قرار الإخلاء جاء بعد أن رصدت أنظمة الرادار جسما جويا مثيرا للريبة يتحرك في نطاق قريب من المطار، مما استدعى تفعيل بروتوكولات الطوارئ وإخلاء مبنى الركاب مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية قبرصية تكدس عشرات المسافرين خارج مبنى المطار واصطفافهم في مناطق مفتوحة بعيدا عن البوابات، وشوهدت دوريات أمنية وعناصر من الشرطة تنظم حركة الخروج وتوجه المسافرين إلى نقاط تجمع محددة.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية إن السلطات تعاملت في الوقت المناسب مع طائرتين مسيّرتين كانتا تتحركان باتجاه القواعد البريطانية في أكروتيري، مؤكدا أن أنظمة الرصد والاستجابة عملت وفق الإجراءات المعتمدة.

كما حثّت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين في العاصمة نيقوسيا على توخي الحذر ومتابعة التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في ضوء المستجدات الأمنية. ولم تصدر حتى الآن توجيهات بإجلاء أو إغلاق بعثات دبلوماسية.

إعلان

ويأتي إخلاء مطار بافوس في قبرص في سياق تصعيد إقليمي متسارع في الشرق الأوسط، حيث اتسعت خلال الأسابيع الأخيرة دائرة المواجهات غير المباشرة والهجمات بالطائرات المسيرة بين أطراف إقليمية، مما أدى إلى رفع مستويات التأهب في عدد من الدول الواقعة على تماس جغرافي أو عسكري مع بؤر التوتر.

وتكتسب قبرص حساسية خاصة في هذا المشهد بحكم موقعها في شرق البحر المتوسط وقربها من السواحل السورية واللبنانية والإسرائيلية، إضافة إلى استضافتها قواعد عسكرية بريطانية، أبرزها قاعدة أكروتيري.