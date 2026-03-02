فيديو يختلق هجوما صاروخيا على برج خليفة في دبي

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يظهر هجوما إيرانيا على برج خليفة، وهو ناطحة سحاب في إمارة دبي بدولة الإمارات.

ويظهر الفيديو إقلاع طائرات مقاتلة وسط انفجارات عنيفة في محيط البرج وتصاعد أعمدة الدخان، في حين يظهر مقطع آخر حالة من الهلع بين السكان الذين يفترض أنهم يوثقون هذه اللحظة.

وحصد الفيديو عند انتشاره عبر حساب يحمل اسم (RKM) قرابة 4.5 ملايين مشاهدة، وسط تفاعل واسع وتساؤلات حول ما إذا كان حقيقيا أو مولدا بالذكاء الاصطناعي.

وبالتحقق من المشهد، تبين أنه لا يتوافق مع الأخبار الواردة عن الاستهدافات الإيرانية داخل الإمارات، كما أن الفحص الفني للمقطع يظهر تشوهات في أيدي الأشخاص الظاهرين فيه، وهي علامة مميزة لمقاطع الذكاء الاصطناعي.

وبتتبع الفيديو، اتضح أنه نشر للمرة الأولى عبر إحدى صفحات فيسبوك المختصة بنشر مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي، وقد حقق المشهد على الصفحة أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت مقتل 3 أشخاص وإصابة 58 آخرين جراء الهجمات الصاروخية والجوية التي شنتها إيران على دولة الإمارات، ضمن موجة ضربات إقليمية قالت طهران إنها رد على عمليات عسكرية أمريكية إسرائيلية استهدفت أراضيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان على منصة "إكس"، أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، إضافة إلى 58 إصابة وصفت بالبسيطة، شملت مواطنين ومقيمين من 15 جنسية.

كذلك، ذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية رصدت منذ بدء الهجوم الإيراني السبت إطلاق 165 صاروخا باليستيا باتجاه الدولة، تم تدمير 152 منها، فيما سقط 13 صاروخا في مياه البحر. كما تم التعامل مع صاروخين جوالين جرى تدميرهما.

ولا تزال تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران مستمرة، حيث تواصلت الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، ضمن ما تقول طهران إنه رد على الهجوم الذي تتعرض له.