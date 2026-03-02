فيديو القيادة الوسطى الأمريكية… مقاطع قديمة تُعاد بخضم التصعيد مع إيران

نشرت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يوثق تنفيذ طائرات من طراز بي-2 سبيريت المعروفة أيضا باسم "القاذفة الشبح" ضربات استهدفت منشآت صواريخ باليستية محصنة في إيران.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "الليلة الماضية، قصفت قاذفات الشبح الأمريكية من طراز بي-2، المسلحة بقنابل زنة 2000 رطل، منشآت الصواريخ الباليستية الإيرانية المحصنة. لا ينبغي لأي دولة أن تشكك في عزيمة أمريكا".

غير أن التحقق الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة أظهر أن المشاهد المتداولة لا ترتبط بتطورات عسكرية راهنة، بل تتكوّن من مقاطع قديمة أُعيد تجميعها وإخراجها من سياقها الأصلي.

مقاطع تعود إلى 2017

وبالتحقق عبر البحث العكسي، تبيّن أن المقطع الأول نُشر في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقب تنفيذ طائرة من طراز بي-2 مهمة "طويلة المدى" انطلقت من قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميزوري، دون توقف إلى منطقة غير معلنة في المحيط الهادئ، في إطار استعراض للقوة بالمنطقة آنذاك.

كما يُظهر مقطع نشرته القيادة الإستراتيجية الأمريكية طائرة تحمل الرقم 88-0329 واسم "روح ميسوري" (Spirit of Missouri)، وهي تقلع ليل 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017 "للقيام بمهمة طويلة المدى إلى منطقة مسؤولية القيادة الباسيفيكية".

استعراض قوة في آسيا

أما المقطع الثاني، فتبيّن أنه يعود إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما أرسلت القوات الجوية الأمريكية قاذفة الشبح "بي-2 سبيريت " (B-2 Spirit) من قاعدة وايتمان الجوية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في خطوة هدفت -وفق بيان عسكري- إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، في ظل تصاعد التوترات آنذاك في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح البيان أن الدورية بعيدة المدى جاءت في إطار "تعريف أطقم الطائرات بالقواعد الجوية والعمليات في مختلف القيادات القتالية الجغرافية، بما يمكّنهم من الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة".

مقطع أحدث خارج السياق

وفي ما يتعلق بالمقطع الثالث، أظهر التحقق أنه نُشر في 13 أغسطس/آب 2025، ويوثق هبوط طائرة "بي-2 سبيريت " (B-2 Spirit) التابعة لسلاح الجو الأمريكي، والمعروفة باسم "روح أمريكا" (Spirit of America)، في قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميزوري، من دون ارتباط بأي عمليات قتالية.

إعادة تأطير في سياق تصعيد

وتخلص نتائج التحقق إلى أن المقاطع الثلاثة أُعيد تداولها بعد اقتطاعها من سياقات زمنية مختلفة، ثم تجميعها ضمن رواية تتحدث عن ضربات حديثة داخل إيران، رغم أن أيا منها لا يوثق أحداثا جارية.

ويأتي ذلك في سياق تزايد تداول مواد مرئية قديمة يُعاد توظيفها عند كل تصعيد إقليمي بهدف دعائي، ما يستدعي التحقق من مصدرها وتاريخ نشرها قبل اعتمادها أو إعادة نشرها.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي للجزيرة مشاركة قاذفات إستراتيجية من طراز بي-2 في شن هجمات استهدفت مخزونات الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن العملية ضد إيران مستمرة منذ أسابيع، وأن القوات الأمريكية جاهزة لمواجهة طويلة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين.