غارات وقصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق يسيطر عليها في قطاع غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية متمركزة خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

و"الخط الأصفر" هو خط وهمي وضع مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ويفصل بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي التي تغطي نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وفي شمال القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية الأحياء الشرقية من مدينة غزة، وهي الزيتون والشجاعية والتفاح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات، كما استهدف القصف المدفعي مناطق شرق وشمال بلدة بيت لاهيا.

خرق الهدنة

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي الجديد، غير أن مصادر في الإسعاف والطوارئ بغزة أفادت باستشهاد شخصين وإصابة آخرين، الأحد، جراء قصف مدفعي لجباليا البلد شمالي القطاع، ونقل شهود عيان أن الفلسطينيين عمر سفيان منون ومصطفى أحمد زغلول استشهدا في منطقة تقع خارج نطاق السيطرة والانتشار الإسرائيلي وفق الاتفاق، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، قتل الجيش الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار 629 فلسطينيا وأصاب نحو 1693 آخرين.

وكان الاتفاق قد جرى التوصل إليه بعد عامين من حرب إبادة شنتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفا، فضلا عن دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.