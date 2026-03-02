17 مصابا في بئر السبع وإيران تعلن استهداف مكتب نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ في بئر السبع إلى 17 شخصا، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في خليج حيفا والجليل والأغوار الشمالية ومنطقة طبريا.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ الموجة الـ11 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق صواريخ ومسيّرات إلى أهداف ببئر السبع.

كما أعلن عن استهدافه لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومقر قيادة القوات الجوية الإسرائيلية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على الأمر.

وأمس الأحد، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع إجمالي عدد القتلى في إسرائيل إلى 12 والمصابين إلى أكثر من 500.

إغلاق مطار بن غوريون

من جهة أخرى، قررت السلطات الإسرائيلية، الإبقاء على مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، مغلقا حتى الجمعة، واستمرار القيود على التجمعات حتى مساء الأربعاء.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت المجال الجوي والمطار السبت بالتزامن مع بدء الهجوم العسكري ضد إيران.

وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية بوجود أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج.

كما قررت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي الإبقاء على قيود التجمعات حتى مساء الأربعاء، ومنع العمل في المواقع التي لا تتوفر فيها ملاجئ، وإيقاف النشاطات التعليمية كليا.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات اتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بعضها خلّف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.