عشرات القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى "31 شهيداً و149 جريحاً"، في حين أكد الجيش الإسرائيلي بدء "معركة هجومية ضد حزب الله".

وقد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ موجة جديدة من الغارات في مناطق عدة داخل الأراضي اللبنانية، وقال إنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله "رداً على إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه شمال إسرائيل".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنهم بدؤوا بشن موجة جديدة من الهجمات على لبنان، في حين قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي إن "حزب الله اختار النظام الإيراني على حساب دولة لبنان وسيدفع ثمنا باهظا"، حسب قوله.

كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير "بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله في لبنان ويجب الاستعداد لعدة أيام من القتال هناك".

وقال مراسل الجزيرة إن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لغارات إسرائيلية، في حين أوردت وكالة رويترز عن شهود أن أكثر من 12 انفجارا هزت العاصمة اللبنانية.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلاء أكثر من 50 قرية في الجنوب والبقاع الشرقي، داعياً السكان إلى مغادرة منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر عن مناطق التوتر، محذراً من أن الوجود قرب مواقع الحزب "يعرض الحياة للخطر".

وشملت الإنذارات بلدات منها صريفا، معروب، سلعا، عين قانا، يحمر، حانين، ياطر، ميس الجبل، وقرى في قضاء بعلبك.

وقد ذكر حزب الله -في بيان- أنه قصف موقع مشمار الكرمل جنوبي مدينة حيفا بدفعة من الصواريخ والمسيَّرات "ثأرا لدم الإمام خامنئي ودفاعا عن لبنان وشعبه"، وأضاف الحزب أن "المقاومة أكدت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا يعطينا الحق في الدفاع والرد".

وهذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها حزب الله هجوما على إسرائيل منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وتل أبيب، رغم مواصلة إسرائيل خروقاتها بشكل شبه يومي للاتفاق منذ توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.