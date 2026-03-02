الكويت تعلن سقوط طائرات حربية أمريكية ونجاة أطقمها

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الاثنين سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، مشيرة إلى التنسيق مع القوات الأمريكية بشأن الملابسات واتخاذ إجراءات فنية مشتركة.

كما أكد البيان -الذي نشره حساب الجيش الكويتي على منصة إكس- أن الجهات المعنية تواصل متابعة التحقيقات لمعرفة أسباب السقوط، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضح أنّ الجهات المختصة كانت باشرت فورا عمليات البحث والإنقاذ، حيث جرى إخلاء أطقم الطائرات ونقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا أن جميعهم في حالة مستقرة.

وقد تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق مشاهد مصورة تُظهر لحظة سقوط طائرة حربية في الكويت، وسط تصاعد ألسنة اللهب من ذيلها قبل أن يقفز طياراها بالمظلات.