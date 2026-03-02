أخبار|قطر

قطر تعلن إسقاط طائرتيْ سوخوي 24 قادمتين من إيران

DOHA, QATAR - FEBRUARY 28: Smoke from an apparent missile interception on February 28, 2026 in Doha, Qatar. Iran launched a wave of missiles against Israel and U.S. military sites in the wider region after a joint U.S.-Israeli attack on multiple locations across Iran this morning. The U.S. maintains a significant military presence at Al Udeid Air Base in Qatar. (Photo by Yousef Masoud/Getty Images)
الدفاعات القطرية تتصدى لهجوم إيراني في اليوم الأول من الحرب (غيتي)
Published On 2/3/2026
آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الدفاع القطرية إسقاط طائرتين من نوع "سوخوي 24" (SU24) قادمتين من إيران، والتصدي لـ7 صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية.

وأضافت الوزارة في بيان لها عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية والبحرية الأميرية "تصدّت لـ5 مسيرات قادمة من إيران استهدفت مناطق عدة في الدولة هذا اليوم".

وأكدت أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وشددت الوزارة في بيانها على أن القوات المسلحة القطرية "تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض البلاد لهجوم من مسيرتين إيرانيتين استهدفتا موقعين في مسيعيد ورأس لفان. وأوضحت أن إحدى المسيرتين استهدفت أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، في حين استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة.

وأكدت عدم وقوع خسائر بشرية، مشيرةً إلى أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء وقوع الهجوم من قبل الجهات ذات الاختصاص".

وعقب الحادث، أعلنت "قطر للطاقة" وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في رأس لفان ومسيعيد.

وأمس الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 89 صاروخا إيرانيا من أصل 93 استهدفت دولة قطر، وذلك في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وأضاف الأنصاري في لقاء مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه جرى إسقاط معظم الطائرات المسيرة، والتي بلغ عددها 25 طائرة، قبل أن تصيب أهدافها، مشددا على التزام دولة قطر بقضية السلام في المنطقة، وحماية سيادتها من أي اعتداء "مثل الهجمات التي تشنها إيران حاليا".

وأوضح أن الهجمات الإيرانية على قطر لم تستهدف أفرادا أو قواعد أمريكية، وإنما هددت المناطق السكنية، واستهدفت البنية التحتية المدنية والتجارية في البلاد.

