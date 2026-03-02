رويترز: تصاعد دخان في محيط السفارة الأمريكية بالكويت

أكدت وكالة رويترز عن تصاعد سحب دخان، صباح اليوم الاثنين، من محيط السفارة الأمريكية في مدينة الكويت، في مشهد أعاد إلى الواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.

وأفاد شاهد عيان بارتفاع الدخان في محيط السفارة، مع مشاهدة رجال إطفاء وسيارات إسعاف في المكان، دون أن تتضح على الفور أسباب الحريق أو طبيعته.

في موازاة ذلك، أعلنت السلطات الكويتية اعتراض عدد غير محدد من المسيرات قالت إنها كانت تستهدف البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، محمد المنصوري، تأكيده أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى فجر اليوم "لعدد من الأهداف الجوية المعادية بكفاءة واقتدار" قرب منطقتي الرميثية وسلوى، مشيرا إلى أنه "لم تسجل أي إصابات"، وأن الأوضاع في البلاد مستقرة.

تصعيد إيراني

ويأتي ذلك في سياق تصعيد عسكري واسع، إذ تشن إيران ضربات على عدد من مدن دول الخليج ردا على هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف أراضيها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الأحد، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 32 آخرين، جميعهم من الرعايا الأجانب، جراء تطورات أمنية مرتبطة بالتصعيد.

وتواجه دول الخليج لحظة توصف بالمفصلية في مسار الحرب، بعد أن طالت الهجمات الإيرانية أراضيها بشكل مباشر أو غير مباشر، في وقت ترفض فيه العواصم الخليجية الرواية الإيرانية التي تقول إن الاستهداف موجه حصرا إلى المصالح الأمريكية.

وفي هذا السياق، أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أن خيار الرد على ما وصفوه بالعدوان الإيراني أصبح مطروحا رسميا لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددين على أن الاعتداءات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مع رفض استخدام أراضيهم لأي هجوم على إيران.