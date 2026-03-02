عاجلعاجل,
عاجل | رئيس الحكومة اللبنانية: نعلن رفضنا لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية
Published On 2/3/2026|
آخر تحديث: 14:11 (توقيت مكة)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام:
- نعلن رفضنا لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية
- نطلب من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية
- نعلن حظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر مجال عمله بالشق السياسي
- نعلن التزامنا بإعلان وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات
المصدر: الجزيرة