عاجل | رئيس الحكومة اللبنانية: نعلن رفضنا لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية

Published On 2/3/2026
آخر تحديث: 14:11 (توقيت مكة)

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام:

  • نعلن رفضنا لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية
  • نطلب من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية
  • نعلن حظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر مجال عمله بالشق السياسي
  • نعلن التزامنا بإعلان وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات
المصدر: الجزيرة

