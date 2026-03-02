بيان دولي مشترك يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد حق الرد

أصدرت قطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات والولايات المتحدة، بيانا مشتركا أدانت فيه الهجمات الإيرانية العشوائية على دول المنطقة.

وقال البيان إن الهجمات الإيرانية بالطائرات والصواريخ البالستية استهدفت أراضٍ ذات سيادة، وعرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

وأضاف أن التصرفات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ويزعزع الاستقرار.

وأكد البيان حق الدول في الدفاع عن نفسها في وجه هذه الهجمات، وأشاد بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح ومن الدمار.

وشنت إيران هجمات عديدة على قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية، وذلك ردا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.