إسرائيل تعلن قصف حزب الله لبلدات الشمال وتشن غارات على لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن حزب الله اللبناني أطلق صواريخ اتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأوردت القناة 12 أن تل أبيب بدأت موجة غارات على لبنان ردا على إطلاق الصواريخ.

وأضاف هيئة البث الإسرائيلية أن هجوم حزب الله كان بثلاثة صواريخ من لبنان اتجاه شمال إسرائيل. ولم يصدر عن الحزب أي بيان يتبنى فيه القصف الصاروخي على الشمال الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من لبنان، فيما "سقطت صواريخ أخرى ولكنها لم تتسبب في أضرار أو إصابات" حسب بيان الجيش.

جنوب الليطاني

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إطلاق الصواريخ جاء من منطقة تقع جنوب نهر الليطاني "التي من المفترَض أنها منطقة أعلنتها الحكومة اللبنانية منزوعة السلاح" وفق تعبير الهيئة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله "أطلق الصواريخ اتجاه بلدات الشمال، وانضم إلى المعركة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إن إطلاق الصواريخ من لبنان "حدث سيقابله رد قوي"، وأوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن الرد على قصف حزب الله "سيكون قاسيا للغاية".

وقال رئيس بلدية حيفا يونا ياهف إن إطلاق الصواريخ من لبنان تطور "يستوجب التعامل معه ومعالجته فورا". وتقع حيفا في الشمال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بلدات في مناطق الشمال بعد رصد تسلل مسيَّرة.