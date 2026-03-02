عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل

هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار

القناة 12 الإسرائيلية: هجوم بـ6 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بشمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان وجاري التحقق

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار: إطلاق الصواريخ من لبنان حدث سيحظى برد قوي

رئيس بلدية حيفا: إطلاق الصواريخ من لبنان تطور يستوجب التعامل معه ومعالجته فورا

التفاصيل بعد قليل..