عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل
Published On 2/3/2026|
آخر تحديث: 02:25 (توقيت مكة)
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار
القناة 12 الإسرائيلية: هجوم بـ6 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بشمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان وجاري التحقق
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار: إطلاق الصواريخ من لبنان حدث سيحظى برد قوي
رئيس بلدية حيفا: إطلاق الصواريخ من لبنان تطور يستوجب التعامل معه ومعالجته فورا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة