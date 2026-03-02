مستوطنون يقتلون شقيقين جنوبي نابلس والاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين

استشهد شقيقان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، اليوم الاثنين، برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم استهدف بلدة قريوت جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي شهدت فجر اليوم أيضا حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال طالت أكثر من 40 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن محمد طه معمر (52 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص في الرأس، فيما استشهد شقيقه فهيم طه معمر (48 عاما) بعد إصابته بطلق ناري في الحوض.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي استجابت فرقه للحادث، بإصابة 3 أشخاص آخرين على الأقل، جميعهم بنيران. وكان من بين المصابين طفل يبلغ من العمر 15 عاما أصيب برصاصة في الكتف.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء إن مستوطنين اقتحموا أطراف بلدة قريوت وشرعوا في تجريف أراضٍ، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

وأضاف الشهود أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على المواطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي.

اعتقالات

وجاءت جريمة المستوطنين في وقت شنت مجموعات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 44 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وتأتي حملات الاعتقال خلال شهر رمضان المبارك، في تجاهل إسرائيلي لمكانة شهر الصوم بالنسبة إلى المسلمين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 44 مواطنا من محافظات الضفة الغربية بينهم 9 أطفال وفتاة وأسرى محررون، خلال اقتحامات متفرقة طالت عددا من المدن والبلدات والمخيمات.

وأوضحت وفا أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات شمال الضفة، وتخللها اقتحام مخيمات وبلدات عدة وتحويل بعض المواقع إلى نقاط تحقيق ميداني.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت القوات مخيمي عسكر القديم والجديد وعددًا من القرى شرق وجنوب المدينة، ونفذت عمليات دهم واعتقلت 8 فلسطينيين.

وفي محافظة قلقيلية، اعتُقل 4 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة حبلة ومدينة قلقيلية، بينهم فتاة وأسرى محررون، عقب مداهمة منازلهم.

كما طالت الاعتقالات محافظة طولكرم، حيث جرى اقتحام قرى وضواحٍ عدة واعتقال 7 فلسطينيين بعد دهم منازلهم، إضافة إلى اقتحام أحياء سكنية وتحويل بعضها إلى نقاط تحقيق.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا بينهم 9 أطفال خلال اقتحام قرى وبلدات شمال وشرق المدينة، تخللها إطلاق للرصاص الحي، كما امتدت الحملة إلى محافظة الخليل حيث اعتقل 13 فلسطينيا.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة الاقتحامات الليلية وحملات الاعتقال، التي تترافق غالبًا مع مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها، وتحويل بعض المواقع إلى نقاط تحقيق ميداني.

وبلغ عدد الأسرى في سجون إسرائيل أكثر من 9300، بينهم 66 سيدة و350 طفلا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، بهدف فرض وقائع على الأرض.

وأسفرت تلك الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة عن استشهاد أكثر من 1118 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.