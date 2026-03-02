القيادة المركزية الأمريكية تضيف "تقصي الحقائق" لأنشطتها ضد إيران

منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، صباح أول أمس السبت، أصدرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) العديد من البيانات الصحفية والتحديثات ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالأنشطة الحربية للجيش الأمريكي ضد إيران.

ولكنَّ سنتكوم أصدرت أيضا بيانات خاصة سمّتها "تقصي الحقائق"، ترد فيها على ما يصدر عن الحرس الثوري الإيراني أو مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي.

وعادة ما تقوم غرف الأخبار في المؤسسات الإعلامية بمهمة تقصي الحقائق، لكنَّ مثل هذه المنشورات تندرج ضمن أدوات الحرب الإعلامية التي ترافق أي نشاط للجيش الأمريكي اتجاه من تصفهم الولايات المتحدة بأعدائها في العالم.

وحتى كتابة هذا التقرير، أصدرت القيادة المركزية 3 منشورات عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي تحت عنوان "تقصي الحقائق"، ترد فيها على ما يصدر من السلطات الإيرانية سياسيا وعسكريا بشأن مجريات الصراع العسكري الدائر بين الطرفين.

آخر منشور

آخر منشور "تقصي حقائق لسنتكوم" كان في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، وردَّت فيه على ما جاء في كلمة مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي غلام حسين درزي خلال اجتماع طارئ عقده المجلس أول أمس السبت، إذ وصفت القيادة المركزية ما قاله المندوب الإيراني بأن بلاده تقصف فقط القواعد والأصول العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها تصريحات "كاذبة".

وعددت "سنتكوم" لائحة المنشآت المدنية التي طالتها الصواريخ والمسيَّرات الإيرانية في الإمارات والكويت والعراق والبحرين وقطر وإسرائيل، مثل المطارات والفنادق والموانئ وأحياء سكنية.

كما ردت سنتكوم، في وقت سابق أمس الأحد، على ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصواريخ بالستية، وكذَّبت القيادة المركزية ما صدر عن الحرس الثوري قائلة إن الصواريخ الإيرانية لم تقترب حتى من حاملة الطائرات الموجودة حاليا في بحر العرب.

ويوم أمس أيضا، نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيان "تقصي حقائق" آخر بشأن ما صدر عن إيران من أن قواتها قتلت 50 فردا من الجيش الأمريكي، وأن الحرس الثوري قصف سفينة حربية أمريكية، وأن القصف الإيراني على مقدَّرات واشنطن العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ألحق أضرارا عديدة وجسيمة بالقواعد العسكرية.

وقالت "سنتكوم" إن كل ما ذكرته إيران سابقا غير صحيح، موضحة روايتها بشأن كل نقطة من النقاط الثلاث المشار إليها سلفا.

هيكل "سنتكوم"

وعند تصفُّح الموقع الإلكتروني للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، وخاصة ما يتعلق بهيكل عملها، لا تظهر أي إشارة إلى وجود فريق خاص بتقصي الحقائق ضمن هيكل هذه القيادة. ويبدو أن ما يصدر من بيانات "تقصي حقائق" يتولى أمرها قسم التواصل التابع لسنتكوم، الذي من مهامه إصدار البيانات الصحفية والرد على أسئلة وسائل الإعلام بشأن مهام القيادة وأنشطتها.

تجدر الإشارة إلى أن "سنتكوم" تصدر بياناتها الصحفية بلغات عدة إلى جانب اللغة الأساسية الإنجليزية، مثل الروسية والفارسية والعربية والعبرية والأردو، وتنتشر خاصة في الهند وباكستان وأفغانستان.

ويقود القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأدميرال برد كوبر، ويقع مقرها في قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وأُسست "سنتكوم" عام 1983 بعد تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتنتشر قواعدها ووحداتها في عدد من الدول ضمن منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى حتى جنوب آسيا، بهدف أداء مهام التدخلات العسكرية والتدريب والمناورات المشتركة.