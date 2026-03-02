سكوت ريتر: رد إيران فاق التوقعات وأمريكا ستواجه أزمة

تعكس نتائج الضربات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة خطأ فادحا في الحسابات، كما يقول الضابط السابق في المخابرات الأمريكية سكوت ريتر.

فقد فشلت الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية من الناحية العملية لأنها لم تفعل سوى أنها قتلت المرشد الأعلى علي خامنئي وآخرين بينهم حفيدته الطفلة، لكنها لم تسقط النظام كما أراد دونالد ترمب.

بل إن الإيرانيين -يضيف ريتر- أعلنوا الحداد على مرشدهم الأعلى وطالبوا بالانتقام له بدلا من إسقاط النظام كما تهدف أمريكا.

كما لم تؤدِّ الضربات لإنهاء البرنامج الصاروخي لإيران، التي يقول ريتر إن ردها كان غير متوقع حيث قصفت إسرائيل وبعض الدول العربية والمنشآت الاقتصادية، مما حمل تداعيات كارثية على فكرة قدرة الولايات المتحدة على حماية حلفائها وخصوصا دول الخليج.

أمريكا ستواجه أزمة

ولإطالة أمد الحرب، سيكون ترمب بحاجة لحشد مزيد من القدرات العسكرية، وهو ما حذر منه قادة عسكريون قبل الحرب التي أبلغوه بأن استمرارها يعني نفاد العتاد العسكري الأمريكي في المنطقة، كما يقول الضابط الأمريكي السابق.

وتوقع ريتر أن تتعافى إيران من هذا الهجوم، وأن ينفد عتاد الولايات المتحدة، وقال إن على دول الخليج أن تعيد حساباتها بشأن الاعتماد على واشنطن في أمنها، متوقعا اتخاذ قرارات كبيرة خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن بلاده، خلافا للولايات المتحدة، مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد. وأضاف في تغريدة على إكس، "سنجعل أعداءنا يندمون على حساباتهم الخاطئة"، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وفي الولايات المتحدة، توعد ترمب إيران بضربها بقوة، معتبرا أن "الموجة الكبيرة" لم تحدث بعد، وستأتي قريبا، وقال إنه لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران.