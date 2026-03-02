سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت.. مشاهد توثق قفز طيارَين ونجاتهما

تداول مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر لحظة سقوط ما يتردد أنها طائرة حربية في منطقة الجهراء شمال غربي الكويت، وسط تصاعد ألسنة اللهب من ذيلها قبل أن يقفز طياراها بالمظلات.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية عبر منصة "إكس" بأنه في صباح هذا اليوم سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكدا نجاة أطقمها بالكامل.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة.

ويُظهر أحد المقاطع الطائرة وهي تهوي بسرعة منخفضة نسبيا بينما تشتعل النيران في الجزء الخلفي منها، قبل أن يُشاهد مظليان في السماء، في إشارة إلى تمكن الطيارين من القفز في الوقت المناسب.

كما أظهرت مشاهد أخرى هبوط أحدهما على الأرض ونجاته دون أن تتضح حالته الصحية بشكل رسمي.

ولم تصدر الجهات الرسمية الكويتية حتى الآن بيانا يوضح ملابسات الحادث أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها الطائرة، كما لم يتم تأكيد نوعها رسميا.

وتداول ناشطون تكهنات بأن الطائرة من طراز "إف-15" أو "إف/إيه-18″، غير أن المقاطع المتداولة لا تتيح تأكيدا قاطعا لهويتها.

ويأتي تداول هذه المشاهد في ظل أجواء إقليمية مشحونة، مما دفع مستخدمين إلى ربط الحادث بسياقات عسكرية أوسع، دون صدور معلومات رسمية تدعم تلك الروايات.