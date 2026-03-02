ستارمر يرد على ترمب: قواعدنا لحماية الحلفاء ولن نهاجم إيران

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن بلاده لم تكن متورطة في الهجوم الأولي على إيران، مشيرا إلى أن بريطانيا ستواصل تحركاتها "الدفاعية" في المنطقة لحماية الحلفاء ومصالحها.

وقال ستارمر، خلال كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، إن شركاء المملكة المتحدة في الخليج طلبوا دعم بريطانيا لمواجهة الهجمات الإيرانية، مشددا على أن نهج إيران بات أكثر تهورا، ولا يمكن السماح لنظامها بالحصول على سلاح نووي.

وأوضح أن الوضع في المنطقة يتطور بسرعة، معربا عن اقتناعه بأن قتل المرشد الإيراني علي خامنئي لن يمنع هجمات إيران بل سيزيدها.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده ستشارك في جهود الدفاع عن المنطقة دون المشاركة في أي هجمات تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة على إيران. وأكد أن القوات البريطانية نجحت في إسقاط مسيّرات أطلقتها إيران على دول المنطقة، وأن 300 جندي بريطاني كانوا موجودين في القاعدة التي تعرضت لهجوم في البحرين.

دييغو غارسيا

وأشار ستارمر إلى أن واشنطن طلبت إذنا لاستخدام قواعد عسكرية بريطانية، بما فيها قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، لأغراض الدفاع عن الحلفاء ضد الهجمات الإيرانية، وأن بريطانيا وافقت على هذا الطلب بهدف حماية البريطانيين والدفاع عن حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من تأخر السماح باستخدام قاعدة دييغو غارسيا، قائلا في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" إنه شعر "بخيبة أمل كبيرة" من رئيس الوزراء البريطاني، مضيفا أن الأمر استغرق وقتا طويلا.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده ستواصل تحركاتها الدفاعية في المنطقة تلبية لطلبات شركائها في الخليج، مع التأكيد على عدم المشاركة في الهجمات التي تنفذها دول أخرى على إيران، والتركيز على حماية القوات البريطانية والمواطنين في المنطقة.

كما أكد أن التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة مستمر، وأن أي استخدام للقواعد البريطانية سيكون في إطار الدفاع وحماية الحلفاء، بما يعكس التزام المملكة المتحدة بالحفاظ على مصالحها وحماية قواتها ومواطنيها.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.