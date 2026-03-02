تطورات الحرب على إيران عبر الخريطة التفاعلية

تتسارع الأحداث وتتفاعل على مختلف الجبهات على خلفية المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، وهو ما تظهره الخريطة التفاعلية.

وأبرز التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج ما أعلنته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية من إسقاط طائرة مقاتلة واحدة على الأقل من طراز إف-15 في الكويت، وما تلاه من تأكيد لهذا الخبر من طرف مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، وإعلانه إسقاط 3 طائرات حربية أمريكية واستهداف 3 منشآت بحرية أمريكية في الكويت.

كما شوهدت سحب دخان في محيط السفارة الأمريكية في الكويت، بحسب ما ورد في الخريطة التفاعلية.

أما التطور الآخر، فيتعلق بما أعلنته وزارة النفط السعودية من أن مسيّرتين استهدفتا مصفاة رأس تنورة غربي البلاد، ثم إعلانها لاحقا أنها تحكمت في الحريق الذي شب في المصفاة وأوقفت تشغيل بعض الوحدات على مستوى المصفاة.

وفي البحرين أعلنت قيادة خاتم الأنبياء عن استهداف قاعدة بحرية أمريكية بـ4 مسيّرات.

وتتوالى الأحداث في اليوم الثالث من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، حيث تجددت عمليات الاعتراض الصاروخي من قبل الدفاعات الجوية في سماء العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى سماع ذوي انفجارات في دبي وأبوظبي، كما كشفته وكالتا رويترز والأنباء الفرنسية.

وتشير الخريطة التفاعلية التي قدمها عبد القادر عراضة إلى تطورات لافتة حصلت في المنطقة وتتمثل في اعتراض صواريخ حاولت استهداف قاعدة والقنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان العراق.

أما التطورات على مستوى إيران، فيتحدث مراسلو الجزيرة عن استهداف واضح لمدن الداخل، مثل أصفهان ويزد وكرمان، كما تعرضت جزيرة كيش جنوبي البلاد لهجمات.

تطورات الجبهة اللبنانية

كذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 20 مسيّرة من طراز"هيرميس" في مواقع مختلفة من إيران. واللافت هو استخدام الحرس الثوري لأول مرة لصاروخ "خيبر شكن"، الذي يدخل الخدمة وفق ما أورده التلفزيون الإيراني.

من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي عن شن نحو 700 غارة على مواقع عديدة في طهران وفي المناطق الغربية والداخلية.

وتبيّن الخريطة التفاعلية أيضا التطورات الجارية في لبنان، حيث أطلق حزب الله اللبناني صواريخ على مشمار الكرمل جنوب مدينة حيفا، وهي منطقة توجد بها مواقع دفاعية إسرائيلية، مما جعل الجيش الإسرائيلي يستغل الفرصة لشن هجمات وقصف لعدد من القرى في الجنوب اللبناني، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، كما طالب سكان 53 قرية لبنانية بمغادرتها.