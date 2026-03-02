هيئة البث: إيران تغيّر إستراتيجيتها في مواجهة إسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تغيرا ملحوظا في طبيعة ووتيرة الإطلاقات الصاروخية القادمة من إيران.

وأوضحت الهيئة أن هذه التغييرات تمثلت في تنفيذ رشقات أكبر وأكثر تنسيقا، تراوحت بين 9 و30 صاروخا في كل دفعة، بدلا من أسلوب الإطلاق المتقطع الذي كان سائدا في الأيام الماضية.

وتشير التقديرات العسكرية إلى أن طهران انتقلت إلى نمط إطلاق أكثر تنظيما وتزامنا، بهدف إرباك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

ورأت الهيئة أن "إيران تسعى للوصول إلى مستوى إطلاق عشرات الصواريخ"، مع الإشارة إلى أنها تُواصل إطلاق النار بشكل عشوائي على جميع الدول التي تطلق الصواريخ تجاهها -وفق ما أكده مسؤولون عسكريون- وبعد انضمام حزب الله إلى الحملة الصاروخية، "يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال انضمام الحوثيين إلى جانب الحزب".

وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى إن أنظمة الكشف والإنذار فُعلت في الأوقات المطلوبة وبحسب قدراتها، مشيرا إلى نجاح الاعتراضات في معظم الحالات، خصوصا الصواريخ القادمة من اتجاه لبنان، على حد قوله، لكنه أضاف أنه مع ذلك، سُجلت حادثة في مدينة بيت شيمش حيث فشل اعتراض صاروخ ما أدى إلى إصابة مباشرة للمدينة، ويجري التحقيق في الملابسات.

كما ذكر المسؤول العسكري أن القطاعات الاقتصادية الأساسية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، مع ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإدارة المخاطر بشكل محكم، وأضاف أن المؤسسة الدفاعية تخطط لفتح المجال الجوي بشكل محدود وتدريجي هذا المساء، بالتزامن مع عودة المدنيين واستئناف الأنشطة الأساسية، مع إجراء تقييمات مستمرة للوضع.

إصابات مباشرة

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين إلى 17 شخصا جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة بئر السبع جنوب البلاد، في حين لم تصدر حصيلة رسمية نهائية من الجهات المختصة حتى الآن.

كما نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لاحتمال انضمام جماعة الحوثي في اليمن إلى عمليات الإطلاق، إلى جانب حزب الله، ما قد يوسع نطاق المواجهة إقليميا ويفتح جبهات إضافية.

في المقابل، توعدت جهات إيرانية بتصعيد العمليات، مؤكدة أن الضربات باتجاه ما تصفه بـ"الأراضي المحتلة" ستتزايد من حيث العمق ونوعية الأهداف، كما أشارت إلى أنها ستعمل مستقبلا على استهداف السفن التي تقول إن لها صلة بإسرائيل، في تصعيد قد يشمل حركة الملاحة.

وأضافت تلك الجهات أنها أعادت تشكيل مركز القيادة والعمليات، واعتمدت سياسات إستراتيجية جديدة قالت إنها حققت "نتائج عملية جيدة"، في إشارة إلى تطوير آليات التنسيق والإدارة الميدانية للهجمات.