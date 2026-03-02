ترمب: لا أخشى إرسال قوات لإيران والموجة الكبيرة لم تحدث بعد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يخشى إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، ولن يتردد "إذا كان ذلك ضروريا"، مهددا بـ"موجة جديدة وكبيرة من الهجمات".

وقال ترمب أثناء فعالية أقيمت بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن قرار شن الحرب على إيران شكّل "الفرصة الأخيرة والأفضل" لمنع طهران من تطوير برنامجها النووي، مشيرا إلى أن واشنطن قادرة على "الاستمرار في الحرب لفترة أطول بكثير من 4 إلى 5 أسابيع".

وأضاف أن "القوات الأمريكية دمرت 10 سفن إيرانية"، معبرا عن ثقته ‌في "مسار الحملة العسكرية".

وفي حديث سابق لشبكة "سي إن إن"، اليوم أيضا، أعلن الرئيس الأمريكي أن الهجوم على إيران "سيشهد تصعيدا". وقال "لم نبدأ بضربهم بقوة. الموجة الكبيرة لم تحدث بعد وآتية قريبا"، دون أن يقدّم تفاصيل أخرى.

وفي سياق منفصل، انتقد ترمب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خلفية ما وصفه بـ"تأخره" في السماح باستخدام قاعدة دييغو غارسيا المشتركة لاستهداف إيران.

وقال إنه "أصيب بخيبة أمل شديدة" من ستارمر، مشيرا إلى أنه "استغرق وقتا أطول من اللازم" قبل أن يغيّر رأيه.

ولم يتأخر ستارمر كثيرا في الرد على انتقادات ترمب، مؤكدا أن بلاده لم تكن متورطة في الهجوم الأول على إيران، ومشيرا إلى أن بريطانيا ستواصل تحركاتها "الدفاعية" في المنطقة لحماية الحلفاء ومصالحها.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين، على أن بلاده ستشارك في جهود الدفاع عن المنطقة دون المشاركة في أي هجمات تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة على إيران.

وأوضح أن الوضع في المنطقة يتطور بسرعة، معربا عن اقتناعه بأن قتل المرشد الإيراني علي خامنئي لن يمنع هجمات إيران بل سيزيدها.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ السبت حربا على إيران، بدأت باستهداف هرم القيادة السياسية والعسكرية، وبخاصة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أُعلن عن مقتله فجر الأحد.

من جانبها، ردت إيران بهجوم مضاد واسع شمل إطلاق رشقات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، وقصفت مواقع عديدة في دول المنطقة.

وحتى الآن -وفقا للمصادر الرسمية- فقد ارتفعت حصيلة القتلى في إيران إلى ما لا يقل عن 555 شخصا جراء الحملة الجوية المستمرة، مع تعرض أكثر من 130 مدينة للهجوم.

وفي الجانب الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية (سنتكوم) مقتل 4 جنود أمريكيين وإصابة آخرين منذ بدء العمليات. أما في إسرائيل، فقد سُجل مقتل 11 شخصا.