قطر تنفي شائعات حول استهداف 3 مواقع في الدوحة

نفى مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر صحة شائعات ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن هجمات مزعومة استهدفت مواقع في العاصمة الدوحة.

وأكد المكتب في تغريدة عبر منصة "إكس" أنه في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة، يحرص على مشاركة المعلومات الموثوقة وتصحيح أي شائعات متداولة أو معلومات مضللة، مع الدعوة إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية.

الادعاءات الثلاثة

الادعاء الأول: تعرّض مطار الدوحة الدولي لأضرار في الأول من مارس/آذار الجاري.

التحقق: أوضح المكتب أن المحتوى المتداول يعود إلى اندلاع حريق محدود في المنطقة الصناعية نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، وتمت السيطرة عليه عبر فرق الدفاع المدني.

الادعاء الثاني: مسيّرات إيرانية تستهدف أحد مصانع المواد الغذائية في دولة قطر.

التحقق: أكد المكتب عدم استهداف أي منشأة غذائية في الدولة، وأشار إلى أن الصور المتداولة تعود لمواقع خارج حدود البلاد.

الادعاء الثالث: أضرار لحقت بفندق الشيراتون في الدوحة.

التحقق: نفى المكتب استهداف الفندق، وأكد عدم صحة هذه المعلومات.

أضرار لحقت بفندق الشيراتون في الدوحة. التحقق: نفى المكتب استهداف الفندق، وأكد عدم صحة هذه المعلومات.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أكدت، في بيان لها بوقت سابق من اليوم، تعرّض أحد خزانات المياه التابعة لشركة مسيعيد للطاقة، وأحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لشركة "قطر للطاقة"، لاستهداف عبر طائرات مسيّرة انطلقت من الجمهورية الإيرانية، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

وجددت وزارة الدفاع دعوتها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق خلف الشائعات، مع الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من القنوات الرسمية.