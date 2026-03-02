قلق وارتباك في بوركينا فاسو عقب إطلاق نار قرب القصر الرئاسي

شهدت عاصمة بوركينا فاسو -واغادوغو- أمس الأحد حالة من الارتباك بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي. ورغم أن بعض أنصار النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري اعتقدوا بداية أن الأمر يتعلق بمحاولة انقلاب، فإن هذه الفرضية سرعان ما تم استبعادها، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.

وحسب مصدر أمني تحدث للإذاعة، فإن الحادث بدأ بإطلاق نار على مركبة كانت تحتوي مواد قابلة للاشتعال، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى 6 سيارات أخرى متوقفة في محيط الرئاسة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه، ولم تصدر الرئاسة أي بيان رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.

ورجّح المصدر ذاته أن يكون الحادث مرتبطا بـ"توترات بين العسكريين حول إدارة الوضع الأمني"، خاصة في ظل غياب عدد من الضباط وقادة الوحدات عن اجتماع كان مقررا في العاصمة. وتأتي هذه التطورات بينما تعرضت مواقع عدة للجيش البوركينابي خلال الأسابيع الماضية لهجمات من جماعات مسلحة، من دون أن يعلن الجيش أو الحكومة حصيلة تلك الهجمات.

في المقابل، أكد سكان واغادوغو الذين تواصلت معهم الإذاعة أنهم واصلوا حياتهم اليومية بشكل طبيعي، ولم يلحظوا أي انتشار أمني غير اعتيادي في المدينة.