الكويت تعلن مقتل جنديين بالبحرية أثناء "أداء واجبهما الوطني"

أعلنت الكويت مقتل جنديين من أفراد سلاح البحرية -أمس الاثنين- خلال "أداء واجبهما"، ولم تكشف ملابسات مقتلهما.

ونعت رئاسة الأركان العامة للجيش الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية الكويتية، وقالت في بيان إنه "استشهد مساء اليوم الاثنين في أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

وفي وقت لاحق، صدر بيان جديد للجيش الكويتي نعى فيه "الرقيب عبد العزيز عبد المحسن" الذي قال إنه "استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة"، مشيرا إلى أنه ينتسب أيضا لسلاح البحرية.

وبمقتل الرقيبين، يرتفع عدد القتلى في الكويت -منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح السبت الماضي- إلى ثلاثة، وذلك بعد مقتل مدني أول أمس الأحد.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن -يوم الأحد- رصد 97 صاروخا باليستيا و283 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه البلاد، مؤكدا التعامل معها "وفق قواعد الاشتباك" المعتمدة لدى القوات المسلحة، وذلك في خضم الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه شن سلسلة هجمات استهدفت قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة، في حين أعربت دول الخليج عن قلقها البالغ بشأن التصعيد الخطير في المنطقة، مستنكرة بشدة "استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها".